Никой не очакваше това признание от Григор Димитров…

Да получиш втори шанс - това бе основният мотив, с който Григор Димитров описа живота си. За мнозина тези думи звучат като просто израз, но за най-добрия български тенисист те носят дълбок смисъл – смисъла на постоянната борба, на възможността да се изправиш след загуба и да докажеш, че всеки мач, както и всеки ден, може да бъде ново начало.

Когато първата ни ракета получи задачата да опише живота си, използвайки само тенис терминология, изборът му бе повече от показателен.

Снимка: БГНЕС

Първото, което Григор каза, бе „втори сервис“ - метафора за втория шанс, който животът му е давал многократно. Вторият сервис е момент на риск и контрол, миг, в който трябва да покажеш стабилност и вяра в собствените си сили.

Още два избора

Другите му два избора – удар по правата и дроп шот – също говорят много за неговата личност и стил. Ударът по правата е символ на решителност и директност – на способността да намериш най-краткия път към целта, дори когато ситуацията изглежда трудна. А дроп шотът е противоположността – финт, изненада, интелигентност в играта.

Снимка: Reuters

За 14-а поредна година 34-хасковлия ще завърши сезона в топ 50 на света – постижение, което подчертава постоянството и професионализма му. За последно той бе извън тази група през 2011 г., когато, едва на 20 години, заемаше №76. Само година по-късно, през ноември 2012 г., влезе за първи път сред най-добрите 50, завършвайки сезона под №48. Оттогава насам най-добрият български тенисист остава сред елита.

Мач след мач, години след година...

Животът на Григор Димитров може да се опише с думите „мач след мач, година след година“ – път, в който всяка загуба е урок, а всеки втори сервис – шанс за нова победа.

Снимка: Reuters

