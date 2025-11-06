bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Никой не очакваше това признание от Григор Димитров…

Какво означава „втори сервис“ за човека, който никога не се предава

Никой не очакваше това признание от Григор Димитров…
БГНЕС

Да получиш втори шанс - това бе основният мотив, с който Григор Димитров описа живота си. За мнозина тези думи звучат като просто израз, но за най-добрия български тенисист те носят дълбок смисъл смисъла на постоянната борба, на възможността да се изправиш след загуба и да докажеш, че всеки мач, както и всеки ден, може да бъде ново начало.

Когато първата ни ракета получи задачата да опише живота си, използвайки само тенис терминология, изборът му бе повече от показателен.

Снимка: БГНЕС

Първото, което Григор каза, бе втори сервис“ - метафора за втория шанс, който животът му е давал многократно. Вторият сервис е момент на риск и контрол, миг, в който трябва да покажеш стабилност и вяра в собствените си сили.

Още два избора

Другите му два избора удар по правата и дроп шот също говорят много за неговата личност и стил. Ударът по правата е символ на решителност и директност на способността да намериш най-краткия път към целта, дори когато ситуацията изглежда трудна. А дроп шотът е противоположността финт, изненада, интелигентност в играта.

Снимка: Reuters

За 14-а поредна година 34-хасковлия ще завърши сезона в топ 50 на света постижение, което подчертава постоянството и професионализма му. За последно той бе извън тази група през 2011 г., когато, едва на 20 години, заемаше 76. Само година по-късно, през ноември 2012 г., влезе за първи път сред най-добрите 50, завършвайки сезона под 48. Оттогава насам най-добрият български тенисист остава сред елита.

От финалите до дефилетата: как контузията промени сезона на Григор

Мач след мач, години след година...

Животът на Григор Димитров може да се опише с думите мач след мач, година след година“ път, в който всяка загуба е урок, а всеки втори сервис шанс за нова победа.

Снимка: Reuters

Гришо: С Ейса си прекарахме страхотно през лятото

