"Няма проблем, 9 сутринта е" – Сабаленка обърка Алкарас със Синер (ВИДЕО)

Арина Сабаленка и Карлос Алкарас бяха специални гости на „TODAY Show“ по NBC, а участието им стана вайръл в социалните мрежи благодарение на световната №1.

Тенисистката от Беларус нарече Алкарас „Яник“, допускайки грешка кой е шампионът от US Open при мъжете, а реакцията на испанеца бе много забавна.

Първоначално Карлос тръгна директно да става от стола си, но показа, че се шегува и успокои всички.

Aryna Sabalenka accidentally calling Carlos Alcaraz Jannik on the Today Show



Carlos’ reaction:



“It’s 9 in the morning. Don’t worry it’s all good”



(via @TheTodayShow) pic.twitter.com/GNng0GFqb4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2025

Няма проблем, 9 сутринта е. Ще ти простя“, каза испанецът.

"Изрежи това", обърна се към журналиста леко притеснената Арина. Изглежда тя не се бе наспала достатъчно след големия подвиг в Ню Йорк. Първоначално тя се появи на пресконференцията с чаши и бутилка шампанско, така че беше ясно, че я очаква луда нощ.

Къде е по-лесно - пред камерата или на корта?

Алкарас и Сабаленка направиха и съвместно ТикТок видео, което също предизвика реакции. Хиляди коментираха, че испанецът прилича на човек, който е бил по-напрегнат да снима видеото, отколкото да играе финала на Централния корт.

22-годишният тенисист вече има шест титли от Големия шлем, спечели две от тях този сезон, а от последните си 38 мача има 37 победи.

