bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

"Няма проблем, 9 сутринта е" – Сабаленка обърка Алкарас със Синер (ВИДЕО)

Шоу и след финалите в Ню Йорк

"Няма проблем, 9 сутринта е" – Сабаленка обърка Алкарас със Синер (ВИДЕО)

Арина Сабаленка и Карлос Алкарас бяха специални гости на „TODAY Showпо NBC, а участието им стана вайръл в социалните мрежи благодарение на световната 1.

Тенисистката от Беларус нарече Алкарас Яник“, допускайки грешка кой е шампионът от US Open при мъжете, а реакцията на испанеца бе много забавна.

Първоначално Карлос тръгна директно да става от стола си, но показа, че се шегува и успокои всички.

Няма проблем, 9 сутринта е. Ще ти простя“, каза испанецът.

"Изрежи това", обърна се към журналиста леко притеснената Арина. Изглежда тя не се бе наспала достатъчно след големия подвиг в Ню Йорк. Първоначално тя се появи на пресконференцията с чаши и бутилка шампанско, така че беше ясно, че я очаква луда нощ.

Къде е по-лесно - пред камерата или на корта?

Алкарас и Сабаленка направиха и съвместно ТикТок видео, което също предизвика реакции. Хиляди коментираха, че испанецът прилича на човек, който е бил по-напрегнат да снима видеото, отколкото да играе финала на Централния корт.

22-годишният тенисист вече има шест титли от Големия шлем, спечели две от тях този сезон, а от последните си 38 мача има 37 победи.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

US Open спечели 900 милиона, тенисистите само 10%

Тагове:

смях финал ню йорк интервю празник победи шампанско купи яник синер Карлос Алкарас

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

България наказа своя шампион. Причината беше руският език

България наказа своя шампион. Причината беше руският език
С класа и стил: Росенов и Киуан са на четвъртфинал в Ливърпул (ВИДЕО)

С класа и стил: Росенов и Киуан са на четвъртфинал в Ливърпул (ВИДЕО)
Футболните национали допуснаха исторически крах (ВИДЕО)

Футболните национали допуснаха исторически крах (ВИДЕО)
Легендата Пини Гершон преподава в Самоков (СНИМКИ+ВИДЕО)

Легендата Пини Гершон преподава в Самоков (СНИМКИ+ВИДЕО)
Викайте кардиолог! Италия се измъкна след невероятна драма (РЕЗУЛТАТИ)

Викайте кардиолог! Италия се измъкна след невероятна драма (РЕЗУЛТАТИ)

Последни новини

Викайте кардиолог! Италия се измъкна след невероятна драма (РЕЗУЛТАТИ)

Викайте кардиолог! Италия се измъкна след невероятна драма (РЕЗУЛТАТИ)
България наказа своя шампион. Причината беше руският език

България наказа своя шампион. Причината беше руският език
US Open спечели 900 милиона, тенисистите само 10%

US Open спечели 900 милиона, тенисистите само 10%
Денят Х: Илиан Илиев си тръгва!

Денят Х: Илиан Илиев си тръгва!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV