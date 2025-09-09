US Open спечели 900 милиона, тенисистите само 10%

Тазгодишното Открито първенство на САЩ постави стандарт, който други едва ли ще могат да достигнат по отношение на печалбите.

За трите седмици, в които последния за годината турнир от Големия шлем продължи, бяха спечелени 900 милиона долара, което е с 300 милиона долара повече от миналата година. Организаторът измисли нов начин за увеличаване на приходите, а идеите, които внедри, се оказаха пълен успех.

40 000 билета за два дни

Всичко започна с удължаването на турнира от две на три седмици, като през първата седмица се проведе състезание по смесени двойки с участието на най-добрите тенисисти в света.

Снимка: Reuters

През тези два дни бяха продадени около 40 000 билета, а над 239 000 посетители преминаха през комплекса.

Приходите от билети бяха астрономически, като най-евтиният струваше 25 долара, а на големия финал достигна 25 000 долара. Всяка ложа се отдаваше под наем за 100 000 долара на ден, така че се смята, че само от тази сума домакините са отчели имал приход от 71 милиона долара.

20% по-висок награден фонд

Интересното е, че наградният фонд тази година също беше увеличен с 20%, но въпреки това тенисистите получиха само 10% от общия доход, или 90 милиона долара.

Победителите Арина Сабаленка и Карлос Алкарас си тръгнаха с чекове за по 5 милиона долара, което е най-голямата награда в историята на Мейджър турнирите, но въпреки това са само малка част от средствата, които са постъпили в Ню Йорк през предходните 20 дни.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK