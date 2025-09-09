bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

US Open спечели 900 милиона, тенисистите само 10%

Златен дъжд

US Open спечели 900 милиона, тенисистите само 10%
Reuters

Тазгодишното Открито първенство на САЩ постави стандарт, който други едва ли ще могат да достигнат по отношение на печалбите.

За трите седмици, в които последния за годината турнир от Големия шлем продължи, бяха спечелени 900 милиона долара, което е с 300 милиона долара повече от миналата година. Организаторът измисли нов начин за увеличаване на приходите, а идеите, които внедри, се оказаха пълен успех.

40 000 билета за два дни

Всичко започна с удължаването на турнира от две на три седмици, като през първата седмица се проведе състезание по смесени двойки с участието на най-добрите тенисисти в света.

Снимка: Reuters

През тези два дни бяха продадени около 40 000 билета, а над 239 000 посетители преминаха през комплекса.

Александър Василев: Не съм получил съобщение от Григор (ВИДЕО)

Приходите от билети бяха астрономически, като най-евтиният струваше 25 долара, а на големия финал достигна 25 000 долара. Всяка ложа се отдаваше под наем за 100 000 долара на ден, така че се смята, че само от тази сума домакините са отчели имал приход от 71 милиона долара.

20% по-висок награден фонд

Интересното е, че наградният фонд тази година също беше увеличен с 20%, но въпреки това тенисистите получиха само 10% от общия доход, или 90 милиона долара.

Победителите Арина Сабаленка и Карлос Алкарас си тръгнаха с чекове за по 5 милиона долара, което е най-голямата награда в историята на Мейджър турнирите, но въпреки това са само малка част от средствата, които са постъпили в Ню Йорк през предходните 20 дни.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Българските мачове за Купа

Тагове:

пари фенове us open артикули награден фонд смесени двойки Открито първенство на САЩ арина сабаленка Карлос Алкарас три седмици

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

С класа и стил: Росенов и Киуан са на четвъртфинал в Ливърпул (ВИДЕО)

С класа и стил: Росенов и Киуан са на четвъртфинал в Ливърпул (ВИДЕО)
Легендата Пини Гершон преподава в Самоков (СНИМКИ+ВИДЕО)

Легендата Пини Гершон преподава в Самоков (СНИМКИ+ВИДЕО)
Футболните национали допуснаха исторически крах (ВИДЕО)

Футболните национали допуснаха исторически крах (ВИДЕО)
Ивелин Попов напуска Ботев Пловдив

Ивелин Попов напуска Ботев Пловдив
Ето срещу кого се изправя Стоян Копривленски за световната титла

Ето срещу кого се изправя Стоян Копривленски за световната титла

Последни новини

Денят Х: Илиан Илиев си тръгва!

Денят Х: Илиан Илиев си тръгва!
Футболните национали допуснаха исторически крах (ВИДЕО)

Футболните национали допуснаха исторически крах (ВИДЕО)
С класа и стил: Росенов и Киуан са на четвъртфинал в Ливърпул (ВИДЕО)

С класа и стил: Росенов и Киуан са на четвъртфинал в Ливърпул (ВИДЕО)
Легендата Пини Гершон преподава в Самоков (СНИМКИ+ВИДЕО)

Легендата Пини Гершон преподава в Самоков (СНИМКИ+ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV