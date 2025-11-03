Официално: Григор извън топ 40, Яник Синер се върна на върха

Григор Димитров изпадна от топ 40 на световната ранглиста на АТР за първи път от 25 август 2019-а година, когато беше 78-и. Димитров има 1180 точки и загуби шест позиции, след като преди седмица беше на 38-ото място.

Контузията

34-годишният българин не беше играл повече от три месеца и половина заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи в началото на юли в четвъртия кръг на "Уимбълдън". След това се върна на корта за Мастърса в Париж, където преодоля първи кръг, но след това точно преди мача с Даниил Медведев се отказа.

На върха

Има промяна на върха и това е завръщането там на Яник Синер, който след два месеца измести Карлос Алкарас. През изминалата седмица Синер спечели именно Мастърса в Париж и вече оглавява подреждането с 11 500 точки. Алкарас е след него с 11 250, а третото място е за Александър Зверев (Германия) с 5560 точки.

От българите, които се намират в топ 1000, малък скок демонстрираха Илиян Радулов, Пьотр Нестеров, Адриан Андреев и Анас Маздрашки.

