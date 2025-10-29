Лошо! Григор Димитров се отказа от турнира в Париж!

Лоши новини от Париж! Григор Димитров се отказа от участието си в турнира!

Това съобщиха организаторите на една от най-важните надпревари в тениса за сезона. Турнирът носи 1000 точки за ранглистата на победителя.

"За жалост, Григор Димитров се оттегля от индивидуалната надпревара. Беше удоволствие да те гледаме отново на корта, Григор", пишат от Франция.

Unfortunately, Grigor Dimitrov has pulled out from the singles draw.



It was great seeing you back on court Grigor #RolexParisMasters pic.twitter.com/ZsYBPuYw1G — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2025

Веднага мачът му от втория кръг срещу Даниил Медведев бе изтеглен от програмата на корт номер 1.

Травмата

За Димитров този турнир бе завръщане след тежката контузия, която получи по време на осминафинала на "Уимбълдън" срещу лидера в световната ранглиста Яник Синер в началото на юли. Тогава българинът водеше с 2:0 сета, но получи травма в гръдния мускул.

Наложи се тежко лечение и дълго възстановяване, като надпреварата в Париж трябваше да е завръщането на българина на корта преди края на сезона.

Още преди началото на турнира, от щаба на българина предупредиха, че много внимателно ще следят състоянието му и ще реагират при проблем.

Все още няма официална информация за причината за оттеглянето.

Два мача

На турнира в Париж Димитров изигра два мача.

В първия кръг на сингъл той победи Джовани Мпечи Перикар, а след това отпадна на двойки в тандем с Никола Маю.

Във втория кръг на надпреварата, българинът трябваше да играе срещу добре познатия за него Даниил Медведев. За двамата това трябваше да е 12-ти мач, като Димитров има само 3 победи.

Отказването му праща руснака директно на осминафинал.

Спад в ранглистата

Пропуснатите турнири заради контузията са причината за огромния спад на Димитров в световната ранглиста.

През юли той беше 21-ви, а в момента е 38-ми. Това е най-ниската позиция, на която българинът е бил от 26 август 2019 г. насам, когато беше 78-ми.

Именно в тази седмица той достигна полуфинал на Откритото първенство на САЩ и "скочи" направо на 25-та позиция в началото на септември.

След оттеглянето си сега, той ще стане 42-ри в света!

През миналата година Димитров игра на четвъртфинал в Париж, а точките си очевидно няма да може да защити.

Това оттегляне слага край на сезона за българина. Той няма други заявени турнири в календара си за 2025 година.

