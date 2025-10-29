bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Лошо! Григор Димитров се отказа от турнира в Париж!

Българинът няма да играе с Даниил Медведев

Reuters

Лоши новини от Париж! Григор Димитров се отказа от участието си в турнира!

Това съобщиха организаторите на една от най-важните надпревари в тениса за сезона. Турнирът носи 1000 точки за ранглистата на победителя.  

"За жалост, Григор Димитров се оттегля от индивидуалната надпревара. Беше удоволствие да те гледаме отново на корта, Григор", пишат от Франция. 

Веднага мачът му от втория кръг срещу Даниил Медведев бе изтеглен от програмата на корт номер 1. 

Травмата

За Димитров този турнир бе завръщане след тежката контузия, която получи по време на осминафинала на "Уимбълдън" срещу лидера в световната ранглиста Яник Синер в началото на юли. Тогава българинът водеше с 2:0 сета, но получи травма в гръдния мускул.

Наложи се тежко лечение и дълго възстановяване, като надпреварата в Париж трябваше да е завръщането на българина на корта преди края на сезона. 

Снимка: БГНЕС

Още преди началото на турнира, от щаба на българина предупредиха, че много внимателно ще следят състоянието му и ще реагират при проблем. 

Все още няма официална информация за причината за оттеглянето. 

Два мача

На турнира в Париж Димитров изигра два мача

В първия кръг на сингъл той победи Джовани Мпечи Перикар, а след това отпадна на двойки в тандем с Никола Маю.

Във втория кръг на надпреварата, българинът трябваше да играе срещу добре познатия за него Даниил Медведев. За двамата това трябваше да е 12-ти мач, като Димитров има само 3 победи

Снимка: Reuters

Отказването му праща руснака директно на осминафинал. 

Спад в ранглистата

Пропуснатите турнири заради контузията са причината за огромния спад на Димитров в световната ранглиста. 

През юли той беше 21-ви, а в момента е 38-ми. Това е най-ниската позиция, на която българинът е бил от 26 август 2019 г. насам, когато беше 78-ми.

Именно в тази седмица той достигна полуфинал на Откритото първенство на САЩ и "скочи" направо на 25-та позиция в началото на септември.

Снимка: Reuters

След оттеглянето си сега, той ще стане 42-ри в света

През миналата година Димитров игра на четвъртфинал в Париж, а точките си очевидно няма да може да защити. 

Това оттегляне слага край на сезона за българина. Той няма други заявени турнири в календара си за 2025 година. 

