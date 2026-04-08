Олимпийско злато на 16... и арест година по-късно

На 16 години тя шокира света и спечели олимпийско злато. Само година по-късно беше арестувана. Историята на Дженифър Каприати, която на 29 март навърши 50 години, остава една от най-мрачните истории за дете-чудо, превърнато твърде рано в световна звезда.

Всичко започва с амбицията на баща ѝ Стефано Каприати — бивш боксьор без големи успехи. Той решава, че дъщеря му ще стане тенис сензация. На три години ѝ дава ракета, а малко по-късно превръща таланта ѝ в семеен бизнес проект. Докато Дженифър още е дете, вече подписва реклами с гигант.

Още на 13 години печели юношеския „Ролан Гарос“. Следват титли от „Уимбълдън“ и US Open при девойките. Баща ѝ настоява тя да играе при професионалистките преди позволената възраст — и успява да убеди WTA да направи изключение. На 14 вече е сензация: финал още при дебюта си и място №8 в света в края на сезона.

През 1992 г. идва кулминацията. Само на 16 години Каприати побеждава легендарната Щефи Граф на финала на Олимпийските игри в Барселона и печели златото. Светът я обявява за бъдещата №1 за десетилетие напред.

Но славата се оказва твърде тежка за тийнейджър

Само година по-късно резултатите спадат рязко. Натискът от медиите, рекламите и семейството я пречупват. На 17 години спира с тениса. Вместо подкрепа получава още по-силен натиск от баща си да се върне на корта.

Следва срив

Първо е заловена да краде пръстен за 15 долара. После полицията я арестува в мотел във Флорида с марихуана. Спонсорите късат договорите. Тенисът обръща гръб на бившето дете-чудо. Каприати започва рехабилитация.

Повечето експерти вече я смятат за загубена кауза. Но Каприати прави едно от най-невероятните завръщания в историята на тениса.

След години извън елита и падане извън топ 200, тя се връща на върха. През 2001 г. печели Australian Open и „Ролан Гарос“, става №1 в света и е избрана за спортист на годината от водещи световни медии.

Драмите не приключват

През 2010 г. е хоспитализирана със свръхдоза. Веществото не беше уточнено, но се появиха съобщения в медиите, че спортистката е направила опит за самоубийство. Малко по-късно бившият ѝ приятел я обвинява в нападение, а съдът я осъжда на общественополезен труд и курс за контрол на гнева. Скандалните ѝ изказвания в социалните мрежи срещу политици и тенисистки допълнително подхранват образа ѝ на нестабилна звезда след кариерата.

От олимпийско злато на 16 до арест само година по-късно — това е историята на талант, превърнат твърде рано в индустрия. И на едно детство, което никога не се случи...