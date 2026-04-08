Олимпийско злато на 16... и арест година по-късно

Историята на Дженифър Каприати

На 16 години тя шокира света и спечели олимпийско злато. Само година по-късно беше арестувана. Историята на Дженифър Каприати, която на 29 март навърши 50 години, остава една от най-мрачните истории за дете-чудо, превърнато твърде рано в световна звезда.

Всичко започва с амбицията на баща ѝ Стефано Каприати — бивш боксьор без големи успехи. Той решава, че дъщеря му ще стане тенис сензация. На три години ѝ дава ракета, а малко по-късно превръща таланта ѝ в семеен бизнес проект. Докато Дженифър още е дете, вече подписва реклами с гигант.

Още на 13 години печели юношеския „Ролан Гарос“. Следват титли от „Уимбълдън“ и US Open при девойките. Баща ѝ настоява тя да играе при професионалистките преди позволената възраст — и успява да убеди WTA да направи изключение. На 14 вече е сензация: финал още при дебюта си и място №8 в света в края на сезона.

През 1992 г. идва кулминацията. Само на 16 години Каприати побеждава легендарната Щефи Граф на финала на Олимпийските игри в Барселона и печели златото. Светът я обявява за бъдещата №1 за десетилетие напред.

Но славата се оказва твърде тежка за тийнейджър

Само година по-късно резултатите спадат рязко. Натискът от медиите, рекламите и семейството я пречупват. На 17 години спира с тениса. Вместо подкрепа получава още по-силен натиск от баща си да се върне на корта.

Следва срив

Първо е заловена да краде пръстен за 15 долара. После полицията я арестува в мотел във Флорида с марихуана. Спонсорите късат договорите. Тенисът обръща гръб на бившето дете-чудо. Каприати започва рехабилитация.

Повечето експерти вече я смятат за загубена кауза. Но Каприати прави едно от най-невероятните завръщания в историята на тениса.

Коя е голямата ѝ страст? Говори Ейса на Григор Димитров!

След години извън елита и падане извън топ 200, тя се връща на върха. През 2001 г. печели Australian Open и „Ролан Гарос“, става №1 в света и е избрана за спортист на годината от водещи световни медии.

Драмите не приключват

През 2010 г. е хоспитализирана със свръхдоза. Веществото не беше уточнено, но се появиха съобщения в медиите, че спортистката е направила опит за самоубийство. Малко по-късно бившият ѝ приятел я обвинява в нападение, а съдът я осъжда на общественополезен труд и курс за контрол на гнева. Скандалните ѝ изказвания в социалните мрежи срещу политици и тенисистки допълнително подхранват образа ѝ на нестабилна звезда след кариерата.

От олимпийско злато на 16 до арест само година по-късно — това е историята на талант, превърнат твърде рано в индустрия. И на едно детство, което никога не се случи...

Близо ли е краят!? Гришо аут от Топ 100!
Байерн победи Реал в спиращ дъха мач (ВИДЕО)

Арсенал не впечатли, но излъга Спортинг в края (ВИДЕО)

Христо Стоичков уговаря Барса за откриването на

Мощен Везенков качи Олимпиакос еднолично на върха в Евролигата (ВИДЕО)

„Не мога да си тръгна като страхливец!“ Последното интервю на Мирча Луческу

Само още три! Мбапе заплашва Роналдо

„Не мога да си тръгна като страхливец!“ Последното интервю на Мирча Луческу

Спортният министър за Джирото: Надявам се разходите да са по-ниски (ВИДЕО)

Треньорът на пострадалия борец: Операцията беше животоспасяваща (ВИДЕО)

