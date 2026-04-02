Тенис

Коя е голямата ѝ страст? Говори Ейса на Григор Димитров!

Гаджето на Григор Димитров - Ейса Гонсалес, разкри каква е голямата ѝ страст. В интервю пред W Magazine, тя сподели, че обожава да колекционира стари дизайнерски рокли.

При гостуването си в "Шоуто на Сет Майерс" мексиканската актриса и певица беше в малка черна рокля, датираща от разцвета на Джон Галиано.

Красавицата промотира и два филма - комедията I Love Boosters с Деми Муур и "Майк и Ник и Ник и Алис", където изпълнява главната роля и работи с Винс Вон и Джеймс Марсдън.

На премиерите им тя позира в модели на Жан-Пол Готие и Ив Сен Лоран.

Григор Димитров обратно в Европа

В същото време най-добрият български тенисист - Григор Димитров, се завърна в Европа за демонстративния турнир Ultimate Tennis Showdown, който ще се проведе в Ним (Франция).

На 3 и 4 април (петък и събота) видеоплатформата VOYO ще предложи на българската публика ексклузивен достъп от четвъртфиналната фаза до финала на надпреварата.

Програмата на VOYO започва утре с четвъртфиналите на турнира. Освен Григор Димитров, в UTS участие ще вземат Стефанос Циципас, Андрей Рубльов, Каспер Рууд, Феликс Оже-Алиасим, Карен Хачанов, Юго Юмбер и Александър Бублик.

В рамките на деня ще бъдат излъчени общо 4 мача, като първият започва в 14:30 ч., а последният – в 17:30 ч.

В събота, 4 април, феновете ще проследят решаващия ден от надпреварата с общо пет мача. Началото е в 13:00 ч., а кулминацията на турнира е големият финал, който започва в 17:30 ч.

франция Григор Димитров турнир пряко рокли разкри на живо страст ним дизайнерски гришо voyo.bg Ейса Гонсалес гаджето сподели

