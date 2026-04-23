bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Парагвайски квалификант шокира Григор Димитров в Мадрид

Ранното отпадане обрича първата ни ракета на нов спад в ранкинга

Григор Димитров отпадна още в първия кръг на "Мастърс" турнира в Мадрид! Най-добрият български тенисист допусна поражение с 0:2 сета (4:6, 4:6) от парагвайския квалификант Даниел Вайехо.

Ранната загуба в испанската столица обрича Гришо на нов спад в световната ранглиста.

Преди година Димитров стигна до четвъртия кръг в Мадрид, като сега ще загуби 100 точки и ще изпадне извън Топ 165 в ранглистата на АТР, което ще се случи за първи път от 13 септември 2010 г. насам, когато, още като тийнейджър, той бе 190-и в света.

Двубоят

Българинът спечели убедителното първия гейм на свой сервис в мача, а във втория имаше две възможности за пробив срещу парагваеца, който се защити и взе частта.

Така се стигна по петия гейм, в който Вайехо стигна до 40:0 и три възможности да пробие съперника. Той пропусна първата, но след това реализира и поведе с 3:2, като след това затвърди пробива за 4:2. До края на сета всеки взимаше подаването си, а парагваецът се наложи с 6:4.

Даниел Вайехо, който е 96-и в световната ранглиста в момента, придоби самочувствие и направи пробив още в първия гейм на втория сет, а след това взе и подаването си за 2:0.

Последваха стабилни игри на двамата на собствен сервис и се стигна до 4:2, но в седмия гейм Димитров допусна нов пробив при свой сервис за 2:5. Роденият в Хасково играч върна един пробив, след това намали до 4:5, но Вайехо затвори мача при своето подавана със силен сервис.

Григор Димитров направи повече печеливши удари - 22:16, но и повече непредизвикани грешки - 27:18.

Следващото участие на 34-годишния българин ще бъде на надпреварата от сериите "Мастърс" в Рим, където той ще трябва да започне от квалификациите след десетина дни, а също така Димитров е заявил и участие в надпревара от веригата Чалънджър 175 в Бордо, която започва на 12 май.

 
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV