"Писа ми 10 пъти, чак тогава се отказа"

Един от най-добрите тенисисти в света - първата ракета на Дания Холгер Руне, отчаяно опитва да си намери гадже сред колежките на корта. Разкритието направи бившата половинка на Яник Синер - Анна Калинская.

26-годишната рускиня гостува в подкаста на бившата тенисистка Анна Чакветадзе First & Red. Водещата попита Калинская дали е получавала покани за срещи от други играчи.

"Преди по-често, но сега съм по-възрастна и някои знаят, че нямат шанс. Един конкретно ми писа 10 пъти и чак тогава се предаде. Това е Руне. Той е толкова отчаян, че пише на всички. Изключително е самовлюбен и се мисли за важен. Има и други, списъкът не свършва с него.", каза Калинская.

Руне беше замесен в любовен скандал през юли, когато друга руска тенисистка - Вероника Кудерметова, издаде, че се е пробвал и с нея.

"Каза на Руне, че съм твърде стара за него и ако погледне профила ми в Инстаграм, ще види, че съм омъжена. Той отговори, че съжалява, и от този момент дори не ме поздравява, когато се засичаме по турнирите", заяви тя пред Елена Веснина.

Не е първата

Кудерметова е омъжена за Сергей Демехин - екс тенисист, а понастоящем треньор.

"Ха-ха-ха. Може би имаме културни различия, които карат Анна да тълкува коментарите в сторита в Instagram като покана за среща. Ако поискам да излезем, ще те поканя. Не се тревожи", написа Руне в социалните мрежи.

Калинская бе с Ник Кириос през 2019-2020 г. След като скъсаха, го нарече "лош човек" и "енергиен вампир". Миналата година рускинята беше с доскорошния лидер в световната ранглиста Синер, а сега има нов мъж до себе си, който обаче е спортист.

"Той обича спорта. Не мисля, че бих могла да бъда с мъж, който изобщо не се интересува от моята професия. Неговата работа е свързана с финанси.", заяви Калинская.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK