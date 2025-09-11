bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

"Писа ми 10 пъти, чак тогава се отказа"

Бившата на Яник Синер се оплака от негов колега

"Писа ми 10 пъти, чак тогава се отказа"

Един от най-добрите тенисисти в света - първата ракета на Дания Холгер Руне, отчаяно опитва да си намери гадже сред колежките на корта. Разкритието направи бившата половинка на Яник Синер - Анна Калинская.

26-годишната рускиня гостува в подкаста на бившата тенисистка Анна Чакветадзе First & Red. Водещата попита Калинская дали е получавала покани за срещи от други играчи.

"Преди по-често, но сега съм по-възрастна и някои знаят, че нямат шанс. Един конкретно ми писа 10 пъти и чак тогава се предаде. Това е Руне. Той е толкова отчаян, че пише на всички. Изключително е самовлюбен и се мисли за важен. Има и други, списъкът не свършва с него.", каза Калинская.

Руне беше замесен в любовен скандал през юли, когато друга руска тенисистка - Вероника Кудерметова, издаде, че се е пробвал и с нея.

"Каза на Руне, че съм твърде стара за него и ако погледне профила ми в Инстаграм, ще види, че съм омъжена. Той отговори, че съжалява, и от този момент дори не ме поздравява, когато се засичаме по турнирите", заяви тя пред Елена Веснина.

Не е първата

Кудерметова е омъжена за Сергей Демехин - екс тенисист, а понастоящем треньор.

"Ха-ха-ха. Може би имаме културни различия, които карат Анна да тълкува коментарите в сторита в Instagram като покана за среща. Ако поискам да излезем, ще те поканя. Не се тревожи", написа Руне в социалните мрежи.

Калинская бе с Ник Кириос през 2019-2020 г. След като скъсаха, го нарече "лош човек" и "енергиен вампир". Миналата година рускинята беше с доскорошния лидер в световната ранглиста Синер, а сега има нов мъж до себе си, който обаче е спортист.

"Той обича спорта. Не мисля, че бих могла да бъда с мъж, който изобщо не се интересува от моята професия. Неговата работа е свързана с финанси.", заяви Калинская.

