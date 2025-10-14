По информация на bTV: Двама български тенисисти в ареста за черно тото

Няколко души са задържани тази сутрин в България при съвместна операция на ГДБОП и френските власти срещу манипулиране на резултатите от спортни състезания.

За тях е имало европейски заповеди за арест. Разследването е проведено във Франция.

Става дума за черно тото в няколко вида спорт, сред които и тенис, а няколко от задържаните в София са бивши тенисисти.

От българска страна разследването се наблюдава от Софийска градска прокуратура. По информация на bTV в ареста са бившите българските тенисисти Карен Хачатрян и брат му Юрий.

Братята Хачатрян са с тежки наказания

Братята вече имат строги санкции заради уговаряне на тенис мачове. Тенис звеното за почтеност (The Tennis Integrity Unit - TIU) ги намери за виновни по обвинения в манипулиране изхода на двубои в края на 2020 г.

Карен, мъжът до бившата плеймейтка Златка Райкова, е с доживотна забрана за спорт и глоба в размер на 250 000 долара. Юрий е със спрени права за 10 години и задължения от 50 000 долара.

"Тенис звеното за почтеност потвърди, че двама български тенисисти (без позиции в ранглистата) са със спрени права и финансови глоби, след като са били осъдени за редица престъпления за корупция", се казва в прессъобщението на TIU от преди 5 години.

Разследване

Разследването е установило, че в периода 2017-2019 г. Карен Хачатрян многократно е нарушил "Програмата за борба с корупция в тениса" чрез пет уговорени мача, девет случая на подтикване на тенисисти да не показват най-добрата си игра, многократна неспособност за сътрудничество на TIU и др. По-малкият му брат е обвинен в корумпиране на друг професионален тенисист, предоставяне на невярна информация и залагане на мачове.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK