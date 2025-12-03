bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Последно сбогом: Ще срещне Исус и ще намери недостатъци и в него...

Италия изпрати Никола Пиетранджели

Последно сбогом: Ще срещне Исус и ще намери недостатъци и в него...

Няколко часа след възпоменателната церемония във "Форо Италико", частното погребение на легендарния италиански тенисист Никола Пиетранджели се състоя в църквата „Гран Мадре ди Дио“ на Понте Милвио. Службата бе водена от отец Ренцо дел Векио, който по-рано на червената клей се беше помолил за рицаря на италианския тенис.

„Той обичаше да има последната дума и най-накрая ще може да я каже на Господ,“ каза отецът. „Не познавах лично Никола, но мислех за човека, когато беше, и си представях как съм с него в моменти на страх и самота, утешавайки го... Чувството му за хумор? Това е качество на интелигентните хора. Представям си как Никола среща най-великия от всички и може би дори намира недостатъци в Исус Христос.“

Пръв дойде принц Алберт

Сред първите пристигнали в Понте Милвио бе принц Алберт от Монако, дългогодишен приятел на Пиетранджели: „Познавам го от много години. Той винаги беше до мен в най-важните моменти от живота ми.“

„Беше мой дълг да бъда тук. Ще ни липсва. Той оставя голяма празнина в италианския тенис“, каза Фабио Фонини.

Джани Ривера сподели на излизане от църквата: „Никола представляваше тениса и целия спорт. Веднъж ми каза: "Имаш късмет, че не съм футболист...." Той беше страхотен номер десет.“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Италия загуби своя тенис патриарх
 
Тагове:

Италия погребение исус христос принц алберт фабио фонини Форо Италико Никола Пиетранджели Понте Милвио Джани Ривера

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Случва се! Взехме европейско по футбол!

Случва се! Взехме европейско по футбол!
Корекции по договора на Карлос Насар – часовникът тиктака до утре

Корекции по договора на Карлос Насар – часовникът тиктака до утре
Българката, която разби перфектното семейство на футболната легенда

Българката, която разби перфектното семейство на футболната легенда
Пет победи по-късно Славия вече не е аутсайдер (ВИДЕО)

Пет победи по-късно Славия вече не е аутсайдер (ВИДЕО)
Заради любов: №25 в тениса игра в Русия и забърка скандал

Заради любов: №25 в тениса игра в Русия и забърка скандал

Последни новини

Парите на Насар по сметката на федерацията – договорът върнат за ремонт

Парите на Насар по сметката на федерацията – договорът върнат за ремонт
Случва се! Взехме европейско по футбол!

Случва се! Взехме европейско по футбол!
Българката, която разби перфектното семейство на футболната легенда

Българката, която разби перфектното семейство на футболната легенда
Корекции по договора на Карлос Насар – часовникът тиктака до утре

Корекции по договора на Карлос Насар – часовникът тиктака до утре
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV