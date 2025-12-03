Последно сбогом: Ще срещне Исус и ще намери недостатъци и в него...

Няколко часа след възпоменателната церемония във "Форо Италико", частното погребение на легендарния италиански тенисист Никола Пиетранджели се състоя в църквата „Гран Мадре ди Дио“ на Понте Милвио. Службата бе водена от отец Ренцо дел Векио, който по-рано на червената клей се беше помолил за рицаря на италианския тенис.

„Той обичаше да има последната дума и най-накрая ще може да я каже на Господ,“ каза отецът. „Не познавах лично Никола, но мислех за човека, когато беше, и си представях как съм с него в моменти на страх и самота, утешавайки го... Чувството му за хумор? Това е качество на интелигентните хора. Представям си как Никола среща най-великия от всички и може би дори намира недостатъци в Исус Христос.“

Пръв дойде принц Алберт

Сред първите пристигнали в Понте Милвио бе принц Алберт от Монако, дългогодишен приятел на Пиетранджели: „Познавам го от много години. Той винаги беше до мен в най-важните моменти от живота ми.“

„Беше мой дълг да бъда тук. Ще ни липсва. Той оставя голяма празнина в италианския тенис“, каза Фабио Фонини.

Джани Ривера сподели на излизане от църквата: „Никола представляваше тениса и целия спорт. Веднъж ми каза: "Имаш късмет, че не съм футболист...." Той беше страхотен номер десет.“

