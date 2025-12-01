Италия загуби своя тенис патриарх

Тенисът днес е в траур. Загуби един от най-ярките си светлини – Никола Пиетранджели, човекът, който превърна италианския тенис от мечта в реалност. На 92 години си отиде първият италианец, изкачил върха на Големия шлем – шампионът, който два пъти покори "Ролан Гарос" и държа рекорда цели шест десетилетия, докато не го надмина младият Яник Синер.

Легенда

„Рекордите са, за да бъдат чупени“, каза Пиетранджели в последното си интервю.

Роден в Тунис, израснал между три култури, той донесе в Италия духа на един пътешественик и решителността на човек, който започва от нулата. На червените кортове в Париж той не просто печелеше – той пишеше история. С 48 титли, три финала на "Ролан Гарос" и триумфи в Рим и Монте Карло, Пиетранджели се превърна в символ на италианска елегантност и непоклатима воля.

Но може би най-големият му подарък за Италия остана не личната му слава, а 1976 година – когато като капитан, поведе националния отбор към първата и дългоочаквана Купа "Дейвис".

Превърна Италия в дом на мечтата

164 мача, 120 победи, хиляди отиграни точки – но най-важното беше едно: той обичаше тениса така, както се обича нещо, което ти е променило живота.

Днес светът на спорта се сбогува с шампион и с човек, който превърна играта в изкуство, а Италия – в дом на мечтата.

Сбогом, Никола, скърби gazzetta.it. Твоето име остава завинаги там, където никой не остарява – върху клея, върху мечтите на децата, върху златната история на спорта.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK