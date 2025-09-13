bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Разочарование за Иван Иванов на Купа "Дейвис" (ВИДЕО)

Националът загуби във втория мач с Финландия

Разочарование за Иван Иванов на Купа "Дейвис"! Националът отстъпи с 0:2 сета (2:6, 2:6) на Емил Руусувуори във втория мач от сблъсъка с Финландия.

Двубоят продължи малко повече от час. Преди шампион от юношеските "Уимбълдън" и US Open на корта беше Александър Василев, който победи с 2:0 (6:3, 7:5) Ото Виртанен.

Мач №2

В първия сет Руусувуори, който през 2023 г. стигна до 37-мото място в световната ранглиста на сингъл, имаше сериозно преимущество. Той реализира ранен пробив за 2:1, а след това направи и още един в седмия гейм за 5:2, за да може да затвори първата част на собствено подаване при 6:2. 

Втория сет се разви по подобен начин. Втората ракета на Финландия взе сервиса на Иванов в третия гейм и веднага затвърди пробива за 3:1. Последва още един загубен сервис-гейм за българина и Руусувуори не изпусна инициативата до края, за да се поздрави с успех след 6:2 във втората част.

Утре, пряко по RING от 10:30 ч., е мачът на двойки - Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Ееро Васа и Хари Хелиоваара. Следват Иванов - Виртанен и Василев - Руусувуори.

Битката е до 3 успеха от 5 срещи. При крайна победа България отива на квалификация за влизане в Световна група през февруари. При поражение предстои бараж за оставане в Световна група I.

