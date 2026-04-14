Тенис

Серина и мъжът ѝ притежават половин милиард. Дъщеря им получава само $7!

450 милиона долара! Звучи много, нали?

С толкова разполага семейството на носителката на 23 титли от Големия шлем Серина Уилямс и интернет предприемача Алексис Охинян към началото на 2026 г. И двамата са изкарали тази сума с много труд, пот и съобразителност.

Колко от тях отиват на седмица при голямата им дъщеря Олимпия на 9 години? 7 долара! При това с условие!

Договорът

Наскоро Алексис, който всъщност е основател на социалната мрежа "Редит", разкри как известното семейство възпитава първородното си дете. 

Олимпия има договор, сключен с баща си, по който всяка седмица ѝ се изплаща сума. 

"Да, с Олимпия имаме договор. Получава по 7 долара на седмица. Серина ѝ беше адвокат при преговорите. Направих ѝ истински договор, обсъдихме го. Майка ѝ я консултира, което беше доста смущаващо. 

Според договора, тя трябва да храни кучето, да си прибира дрехите в гардероба, да си оправя леглото. Прави го в пет дни от седмицата, майка ѝ успя да ѝ издейства свободни уикенди. 

Опитваме се да ѝ обясним тази връзка между свършената работа и спечелените пари. И след това да разбере, че може да иска неща. Досега си е спестила доста пари, около 100 долара. Много искаше тамагочи-часовник, който е около 125 евро. Казахме ѝ "Имаш си пари!", а тя отговори: "Не са достатъчно!". Казах ѝ да запомни това чувство и я попитах колко седмици още трябва, каза ми "Три". В седмицата, в която ги събра, ги изтеглихме и си купи тамагочи. След седмица ѝ омръзна и после се сети, че иска рокля. Казах ѝ да си провери касичката, а там нямаше нищо. Дойде и ме погледна с големи очички. Знам, че работи усърдно, но трябва и да почувства болката. Казах ѝ, че трябва да поработи за тези пари поне две седмици. Тогава започна да прави връзката, че, когато се труди, ще има пари. 

Нито аз, нито Серена не сме родени в богати семейства. Затова се опитваме да ѝ създадем навици, с които да е отговорен възрастен. Все пак ние имаме ресурси, с които никога като деца не сме разполагали"

Олимпия е звезда

С майка, която в активната си кариера почти не слизаше от страниците на най-големите издания, Олимпия е свикнала да бъде в центъра на вниманието. 

Още с раждането си тя получи акаунт в социалните мрежи, който има над 620 000 последователи. 

През 2023 г. Серина роди втората си дъщеря от Алексис - Адира. 

Родителите са категорични, че относно финансовата грамотност, ще постъпят по същия начин и с малката. 

