Синер взриви Рияд: 6 милиона в джоба и Алкарас на колене!

Яник Синер не просто победи – той разгроми Карлос Алкарас на финала на Six Kings Slam с 6:2, 6:4 и грабна шестте милиона долара, които превърнаха мача в най-скъпия спектакъл на сезона.

Испанецът, възстановяващ се от разтежение в левия глезен, бе бледо копие на най-добрата си версия.

Синер не трепна

Кулминацията настъпи в петия гейм на втория сет. При свой сервис Алкарас изоставаше с 15:40.

Италианецът обаче не трепна и премина като буря към победата, оставяйки испанеца без дори една точка за пробив.

Но драмата на турнира имаше и друг герой – Новак Джокович. Сръбският ас, изтощен от 76-минутния първи сет срещу Тейлър Фриц за третото място, се предаде пред физическото натоварване. Публиката, шокирана и разделена между разочарование и състрадание, аплодира усилията му, но някои не сдържаха недоволството си.

"Не се чувствам добре"

„Не се чувствам добре... Съжалявам, момчета. Браво на Тейлър“, каза Джокович с видима умора, докато напускаше корта.

След финала италианецът вече гледа към Виена и финалите на ATP – с титла, корона и награда, които го превръщат във властелин на тениса. Алкарас остава с горчивината на загубата, Джокович – с неудовлетворението от мача, който не можа да завърши, а светът на тениса наблюдава, затаил дъх, за да види кой ще оцелее в следващата драма на корта...

