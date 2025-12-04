Скандалът е факт: Тенисистка напуска Русия!

Руският тенис понесе нов удар. Анастасия Потапова — 24-годишна, с 3 WTA титли и рекордно класиране в световната ранглиста - №21, официално обяви, че от началото на 2026 г. ще представлява Австрия.

В пост в социалните мрежи тя написа: „С огромно удоволствие споделям, че молбата ми за гражданство беше одобрена от австрийското правителство. Австрия е място, което обичам — страна, която ме посрещна изключително топло и в която се чувствам напълно у дома.“

“Къде се крие истинската мотивация?”

За мнозина решението ѝ не е просто „професионален ход“, а символ на предателство. Появиха се остри въпроси: “Колко струва този нов паспорт?”, “Къде се крие истинската мотивация?”

Решението на Потапова идва малко повече от две години от момента, в който предизвика остри реакции, след като излезе на корта с фланелка на футболния отбор Спартак Москва за мач срещу Джесика Пегула. Това бе разчетено като политическа провокация, а впоследствие се оказа, че рускинята е била предупредена...

Бившият №1 на Русия, Евгений Кафелников, не скри сарказма си. Неговият коментар беше груб и рязък: „Good riddance“ (“На добър път”). „Какво е спечелила за Русия? Ако не можеш да ми отговориш, значи не е спечелила нищо.“

Гаджето й забърка скандал

Още нещо любопитно - преди десетина дни №25 в мъжкия тенис и гадже на Настя - Талон Грикспоор, забърка голям скандал с решението си да участва на демонстративен турнир в Русия.

В надпреварата миналия уикенд се пуснаха и други елитни тенисисти - Даниил Медведев, Карен Хачанов и Вероника Кудерметова. Грикспоор излезе на корта въпреки изричната препоръка нанидерландското правителство да не пътува до Русия. Турнирът се финансира от "Газпром" - държавна компания, която финансира руската инвазия в Украйна.

"Не е забранено да се участва на турнири в тази страна, но аз го моля да не го прави. Нека погледне на ситуацията от моралната страна", заяви външният министър на Нидерландия Давид ван Веел.