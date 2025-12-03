Заради любов: №25 в тениса игра в Русия и забърка скандал

№25 в тениса при мъжете - Талон Грикспоор, забърка голям скандал с решението си да участва на демонстративен турнир в Русия. Любопитното е, че нидерландецът е мотивиран от любов - той пътува за Санкт Петербург с приятелката си (№51 при жените).

В надпреварата миналия уикенд се пуснаха и други елитни тенисисти - Даниил Медведев, Карен Хачанов и Вероника Кудерметова. Грикспоор излезе на корта въпреки изричната препоръка нанидерландското правителство да не пътува до Русия. Турнирът се финансира от "Газпром" - държавна компания, която финансира руската инвазия в Украйна.

Моралната страна

"Не е забранено да се участва на турнири в тази страна, но аз го моля да не го прави. Нека погледне на ситуацията от моралната страна", заяви външният министър на Нидерландия Давид ван Веел.

Анастасия Потапова и Талон Грикспоор са двойка от съвсем скоро. Веднага след края на сезона те се насладиха на романтична ваканция на Малдивите. Рускинята е сред най-предизвикателните тенисистки и често има и модни ангажименти.