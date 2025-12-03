bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Заради любов: №25 в тениса игра в Русия и забърка скандал

Талон Грикспоор пренебрегна призивите на правителството в Нидерландия

Заради любов: №25 в тениса игра в Русия и забърка скандал

25 в тениса при мъжете - Талон Грикспоор, забърка голям скандал с решението си да участва на демонстративен турнир в Русия. Любопитното е, че нидерландецът е мотивиран от любов - той пътува за Санкт Петербург с приятелката си (51 при жените).

В надпреварата миналия уикенд се пуснаха и други елитни тенисисти - Даниил Медведев, Карен Хачанов и Вероника Кудерметова. Грикспоор излезе на корта въпреки изричната препоръка нанидерландското правителство да не пътува до Русия. Турнирът се финансира от "Газпром" - държавна компания, която финансира руската инвазия в Украйна.

Моралната страна

"Не е забранено да се участва на турнири в тази страна, но аз го моля да не го прави. Нека погледне на ситуацията от моралната страна", заяви външният министър на Нидерландия Давид ван Веел.

Анастасия Потапова и Талон Грикспоор са двойка от съвсем скоро. Веднага след края на сезона те се насладиха на романтична ваканция на Малдивите. Рускинята е сред най-предизвикателните тенисистки и често има и модни ангажименти.

Тагове:

Русия санкт петербург Талон Грикспоор Анастасия Потапова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

В 9-ата минута: Прекъсват ЦСКА - Локо Пловдив за Любо Пенев

В 9-ата минута: Прекъсват ЦСКА - Локо Пловдив за Любо Пенев
Кръвта вода не става! (ВИДЕО)

Кръвта вода не става! (ВИДЕО)
Убийствено секси на 44: Завръща ли се на корта Серина Уилямс?

Убийствено секси на 44: Завръща ли се на корта Серина Уилямс?

Тежка травма сложи край на сезона на национал

Тежка травма сложи край на сезона на национал

Последни новини

Кръвта вода не става! (ВИДЕО)

Кръвта вода не става! (ВИДЕО)
В 9-ата минута: Прекъсват ЦСКА - Локо Пловдив за Любо Пенев

В 9-ата минута: Прекъсват ЦСКА - Локо Пловдив за Любо Пенев
Убийствено секси на 44: Завръща ли се на корта Серина Уилямс?

Убийствено секси на 44: Завръща ли се на корта Серина Уилямс?

Тежка травма сложи край на сезона на национал

Тежка травма сложи край на сезона на национал

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV