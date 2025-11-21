bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Григор Димитров в спор с Карлос Алкарас за престижна награда

Българинът може да спечели приза за втора поредна година

Григор Димитров в спор с Карлос Алкарас за престижна награда
Reuters

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров попадна сред номинираните за годишните награди на ATP. Призовете ще бъдат раздадени в седмицата от 8 до 14 декември.

Награда за спортсменство

Българинът е претендент за наградата за спортсменство "Стефан Едберг", чийто настоящ носител е именно той.

Предходните двама победители в тази категория Карлос Алкарас и Каспър Рууд, също са номинирани, а четвъртият кандидат за приза е Феликс Оже-Алиасим.

Елате в рая с Григор Димитров и Ейса Гонсалес (СНИМКИ и ВИДЕО)

На осминафинала на "Уимбълдън" Григор Димитров бе на път да елиминира тогавашния 1 Яник Синер, като водеше с два сета на италианеца, който впоследствие спечели титлата. В третата част обаче първата ни ракета получи разкъсване на гръден мускул, което го извади от игра за почти четири месеца. Моментът, в който контузеният Димитров придържа дясната си ръка, за да може да поздрави съдията, се превърна в един от емблематичните на сезон 2025.

Завръщането

Трикратният полуфиналист от Големия шлем се завърна в игра на Мастърс турнира в Париж, където премина първи кръг след победа в два сета над Джовани Мпечи Перикар. Впоследствие обаче Димитров отново имаше физически проблеми и реши да се оттегли от надпреварата, поради което очакваният с голям интерес мач между него и Даниил Медведев не се състоя.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

тенис награда григор димитров спортсменство Карлос Алкарас

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!
Болен от левкемия стана капитан на националния отбор

Болен от левкемия стана капитан на националния отбор
Усик ще управлява Украйна!

Усик ще управлява Украйна!
Най-опасната страна на света прави невъзможното: Мондиал 2026!

Най-опасната страна на света прави невъзможното: Мондиал 2026!

Последни новини

България прибавя класа и опит с нова американка (ВИДЕО)

България прибавя класа и опит с нова американка (ВИДЕО)
Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!
Болен от левкемия стана капитан на националния отбор

Болен от левкемия стана капитан на националния отбор
Усик ще управлява Украйна!

Усик ще управлява Украйна!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV