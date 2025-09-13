НА ЖИВО: Дебютът на Александър Василев за Купа "Дейвис" (ВИДЕО) - 6:3, 3:4

ПЪРВИ СЕТ

1:0 - 40-0 след солидни сервиси на Василев. Стигна се до 40-40 и в крайна сметка българинът успя да спечели подаването си.

1:1 - Виртанен взе подаването си на 15.

1:2 - Василев започна с двойна грешка 0-15, втора за него в мача. 0-30, но след това с уинър от форхенд успя да намали - 15-30. Непредизвикана грешка и 15-40. Първи точки за пробив пред съперника. Ранен пробив.

2:2 - 0-30 и шанс а Василев. 15-40 след добро разиграване от дъното на корта. Ретур аут и 30-40. След двойна грешка пробивът е върнат!

3:2 - 30-0, 30-15, 40-40 след грешка от форхенд, но в крайна сметка Алекс издържа и вдигна 1200 зрители в Пловдив!

4:2 - 30-0 след дълга размяна на удари, Виртанен не предприема излишни рискове, но края бе припрян. Пробив за България!

5:2 - Гейм на нула!

5:3 - 30-30. Без първи сервис играе финландецът, но успя да си вземе подаването и да принуди Александър за сервира за сета.

6:3 - 30-0, добър процент на вкаран първи сервис от ракетата на българския тенисист. 40-0 след много добра защита и три сетбола. И още първият е капитализиран.

ВТОРИ СЕТ

0:1 - Солиден гейм за Виртанен. Само една точка взе втората ни ракета в отбора за Купа "Дейвис".

0:2 - 40-15 и трета двойна грешка за Алекс. Василев не рискува с първия сервис и геймът продължава - 40-40. Точка за пробив, която е спасена. Но още една двойна грешка на сметката ни и след час игра Финландия е с пробив напред.

1:2 - 30-30, 40-40, публиката окуражава нашето момче и той стига до точка за пробив, която е реализирана!

2:2 - Отличен ден за братовчеда на Григор Димитров.

2:3 - Василев взе две точки, но за повече нямаше сили.

- Нова двойна грешка, умора се усеща в играта на българина. Василев поведе с 40-15, стигна се до 40-40. Точка за пробив за противника, която е спасена. И Алекс оцеля!

3:4 - Много добър гейм на Виртатен.

Всички двубои днес и утре ще бъдат предавани директно по bTV Action и онлайн на VOYO

Александър Василев дебютира за България! Финалистът на US Open ще се изправи срещу Ото Виртанен (№141 в световната ранглиста) за начало на срещата България и Финландия от турнира за Купа "Дейвис".

18-годишният Василев е избран за втора ракета на тима, докато 16-годишният Иванов ще бъде първа ракета, въпреки че Пьотр Нестеров, Александър Донски и Янаки Милев имат по-високо класиране в световната ранглиста от двамата най-добри играчи в света при юношите.

Програмата ще стартира в 12:00 часа в съботния ден, като Василев ще се изправи срещу Ото Виртанен (световен номер 141), който има седем "Чаланджър" титли и е достигал до №91 в света.

Малко по-късно шампионът от "Уимбълдън" и US Open при юношите ще счупи рекорда за най-млад състезател, който представлява България в мач поединично, изправяйки се срещу бившия №37 в световната ранглиста Емил Руусувуори.

Превю

България е в състав Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16г.) с капитан Валентин Димов и помощник треньор Тихомир Грозданов.

Финландия е в състав Ото Виртанен (№141 в световната ранглиста), Ееро Васа №504, Емил Руусувуори №677, Оскари Палданиус №954 и Хари Хелиоваара (№7 на двойки) с капитан Ярко Ниеминен.

Програмата в неделя ще започне със срещата на двойки, за която са заявени Пьотр Нестеров Александър Донски срещу Ееро Васа и Хари Хелиоваара (№7 в света на двойки).

Следват отново мачове на сингъл - Иван Иванов срещу Ото Виртанен и Александър Василев срещу Емил Руусувуори.

При победа България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари 2026 г. При загуба ни предстои бараж за оставане в Световна група I.

