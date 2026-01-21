bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Топ тенисист заговори за оттегляне в Австралия. Причината ще ви разтопи!

Семейство Рууд ще се увеличи

Номер 12 в световната ранглиста по тенис Каспер Рууд шокира обмисля оттегляне от Откритото първенство на Австралия. 

Това сподели самият той, след като постигна категорична победа в първия кръг

Причината е сериозна и доста по-важна от кариерата му в момента. 

Бебе Рууд

Всеки момент норвежецът трябва да стане татко. С първа рожба ще го дари дългогодишната му приятелка Мария.

Двамата са заедно от 2018 г., а красивата половинка на тенисиста е дипломиран магистър психолог и работи в компания за хранителни добавки. 

През септември 2025 г. те обявиха, че са в трепетно очакване вероятно на момиче (ако съдим по панделките на обувчиците) с помощта на... кучето си. Бахас също позира до кадрите от ултразвука. 

Изказване

Явно моментът наближава с пълни сили, защото след победата с 6:1, 6:2, 6:4 на Рууд над Матия Белучи в първия кръг, норвежецът заяви, че може бързо да се откаже от турнира.

"Ако раждането започне, няма да стоя тук за следващия мач. В живота има и по-важни неща от тениса. Ще играя доколкото мога и доколкото Мария ми позволи", вдигна рамене той. 

Снимка: Reuters

Следващият съперник на Рууд е Хауме Мунар, а мачът е предвиден за 22 януари. 

През миналата година норвежецът стигна именно до втори кръг на първия за годината турнир от Големия шлем.

