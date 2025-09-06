ТОВА Е АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

Днес е исторически ден за българския тенис. Иван Иванов и Александър Василев ще играят за титлата при юношите на последния за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ.

Представяме ви Александър Василев

Роден: 14 май 2007 г. в Плевен

Възраст: 18 години

Ръст: 185 см

Играе с лява ръка, бекхенд с две ръце

Треньор: Михаил Петров

Снимка: ITF

Състезател на клуб "15:40"

Най-добро ATP класиране (сингъл): № 987 (август 2025)

Спечелени пари от наградни фондове досега: $6829

През март 2025 г. Василев грабна титлата на престижния юношески ITF турнир в Испания - ITF J300 "Memorial Eduardo Ferrero". В финалната среща бие мароканеца Карим Бенани със 7:6(9), 6:1.

Василев, братовчед на първата ни ракета Григор Димитров, стигна до финала в Ню Йорк, след като преодоля Луис Мигел (Браз) с обрат 2:6, 6:1, 6:0.

"Ще е много забавно, независимо от всичко"

"Мечтаехме за това, със сигурност, но не можехме да си го представим. Той игра добре. Започна много, много мощно, а аз не играех както трябва и планирах. Идеята ми не работеше.

Снимка: ITF

Не правех това, което трябваше. Така че във втория сет започнах да се фокусирам повече и вкарах този борбен дух, като си казах: "Просто следвай плана, върши нещата и ще се получи". Дълго приключение е и независимо какво стане утре, ще сме приятели и ще се надяваме да играем още много пъти. Ще е много забавно, независимо от всичко", сподели Василев пред ITF, след като се класира за финала.

Финалът срещу Иван Иванов на корт №12 в Ню Йорк започва тази вечер в 18:00 часа българско време.

Снимка: ITF

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK