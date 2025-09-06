Първият треньор на Алекс Василев пред bTV: С Иван се "теглят" един друг (ВИДЕО)

Двама българи, двама финалисти на Откритото първенство на САЩ!

В Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия, точно 140 години по-късно, повод за гордост са Иван Иванов и Александър Василев, които ще играят от 18:00 ч. българско време за титлата от последния за сезона турнир от Големия шлем при юношите.

И очаквано най-горди от представянето им и достигането до този исторически финал са хората, открили таланта им. За Александър Василев това е Иво Братанов - неговият първи наставник.

Суперлативи

В деня на финала той застана пред нашата камера, като не криеше вълнението си.

"Иван и Александър се справят великолепно този сезон. Пореден турнир от Големия шлем ще имаме българин шампион. Двама финалисти. Това е една мечта, само сме си мечтали за такова представяне от нашите юноши. Ще се наслаждаваме на финала, дано да се получи един хубав мач. Те двамата могат да ни покажат много от играта.", категоричен е Братанов.

През юли Иван Иванов триумфира на "Уимбълдън", а Василев бе полуфиналист.

"Момчетата са на едно много високо ниво, много близо до професионализма. Много целеустремени, решително, с много добри физически данни", заяви специалистът.

Развитието

Иванов и Василев демонстрират огромно уважение един към друг. Двамата говориха след успехите на полуфиналите в Ню Йорк и обещаха, въпреки съперничеството, да си останат приятели.

"Мисля, че се зараждат. Те двамата "ще се теглят" един друг. Момчетата са много качествени, много кадърни, играят много мъжки играта. Играят много истински и имат много познания. Най-вероятно ще се срещат, ще се гонят в ранглистата. И да се надяваме че някой път ще видим този мач в България", каза Братанов и добави:

"Те са хванали правилния път, само да са здрави и да продължават да тренират по същия начин и бъдещето е пред тях. Те са много целеустремени и ще се целят към най-високите места в ранглистата"

