Унижение, което не е било отдавна: Синер загуби само три гейма на 1/8-финал

Най-добрият тенисист в света Яник Синкер си осигури място на 1/4-финалите на US Open, след като прегази Александър Бублик от Казахстан снощи, като загуби само три гейма, по един във всеки сет - 6:1, 6:1, 6:1.

Мачът продължи само 84 минути, което е необичайно за този етап от турнира, когато играчите би трябвало да са по-близки по класа и качество.

Бублик беше 24-ият поставен и въпреки че имаше ролята на аутсайдер в мача, вероятно никой не е очаквал да се предаде толкова бързо.

Синер обаче не постави рекорд, защото най-краткият мач на US Open беше спечелен от Иван Лендъл, който победи Бари Мур от Южна Африка с 3:0 (6:0, 6:0, 6:0) за 71 минути през 1987 г. Разликата е, че Лендъл го направи в първия кръг, а най-високото класиране в кариерата на Мур беше 92-ро.

Снимка: Reuters

На четвъртфиналите Синер ще се изправи срещу сънародника си Лоренцо Мусети, който победи Хайме Мунар с 3:0.

