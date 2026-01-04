Василев пред bTV: Това е само началото. Ще прославяме България на голямата сцена!

Александър Василев изпрати една много успешна 2025 г. 18-годишният тенисист участва в първия изцяло български финал на юношеския US Open.

Стигна 1/8-финал на Australian Open, 1/4-финал на "Ролан Гарос" и 1/2-финал на "Уимбълдън". Срази Финландия за Купа "Дейвис" при дебютното си участие!.

Какво предстои?

"Изключително много успехи имахме във волейбола, формулата, тениса. Младите идват и в най-скоро време ще са на големите сцени", каза Василев при гостуването си в "Тази неделя" по bTV.

"Предстои ми една много трудна година с мъжки турнири. Много чалънджъри, те са стъпките към големите турнири. Ще се положи много труд. През изминалата година беше много трудно, но успехите бяха налице. Но трудът продължава.

Дисциплината е най-важното при мен. Лишенията са много - да си далеч от семейството, да търсиш лимитите на тялото си. Но това е част от аспектите да бъдеш успешен."

През декември Василев бе на 12-дневен лагер в Дубай при световния номер 23 Денис Шаповалов.

"Това беше златна възможност, която имах и се надявам да приложа в моята игра. Бях в Стокхолм, в академията, в която тренирам. И треньорът му (на Шаповалов) е швед, тренира ме, когато съм там. Покани ме да тренирам с него. Впоследствие ме хареса и ме покани на спаринги в Дубай. Бях толкова щастлив да бъда там с него, нямаше следа от умора", разказа братовчедът на Григор Димитров.

А какво си пожелава? Да играе финал на "Уимбълдън" при мъжете!

Какво още каза Александър Василев за съветите, които получава и влиянието на семейството му върху неговите успехи - вижте във видеото:

