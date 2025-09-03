„Всички очакват финал Синер - Алкарас, искам да им разваля купона“

Новак Джокович все още не е достигал до финал на турнир от Големия шлем този сезон и не е печелил голяма титла от 2023 г. Рано в петък сутринта сръбският ас ще се изправи срещу Карлос Алкарас с надеждата да сложи край на лошата си серия и да продължи битката си за 25-ия Мейджър трофей в кариерата си.

Със сигурност няма да му е лесно, тъй като испанецът е във фантастична форма и атакува първото място в ATP листата, но Джокович иска нови успехи.

Синер и Алкарас са най-добрите в момента

„Няма нужда да губим думи за Синер и Алкарас, в момента те са най-добрите в света и всички очакват финал между двамата, но аз искам и ще се опитам да им разваля плановете.

Синер трябва да спечели още два мача, за да стигне до финала, но със сигурност и двамата играят най-добрия тенис от всички останали. Няма да изляза с бялото знаме“, каза сърбинът.

Той е изиграл 8 мача срещу Алкарас в кариерата си и води с 5/3, като е триумфирал в последните два мача - във финала на олимпийските игри в Париж 2024 и в четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия.

Феновете на тениса чакат дуела им повече от седем месеца и ще имат възможност да ги видят на полуфиналите в Ню Йорк.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK