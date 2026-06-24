Тенис Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация За първи път през сезона: Григор Димитров на 1/4-финал Българският тенисист продължава победния си ход в Майорка

Григор Димитров ще играе на четвъртфинал от АТР за първи път през сезона. Българският тенисист записа втора победа на турнира в Майорка - 6:2, 6:4 над изненадата Абдула Шелбайх (Йордания).

Мачът продължи 95 минути.

Гришо участва в надпреварата с уайлд кард. Той получи покана от организаторите и за "Уимбълдън".

Следващият му съперник е Алехандро Давидович Фокина. А победителят със сигурност ще се превърне в основен фаворит и за трофея.

27-годишният Фокина има две победи в два мача в кариерата си над Димитров, но и двете са на клей. Първата е през 2021 г. в два сета на "Мастърс" в Рим, а втората е в три сета на полуфиналите в Монте Карло през 2022 г. Фокина е поставен под номер 2 в схемата в Майорка, където се играе на трева.

Димитров спечели убедително първия сет срещу Шелбайх, който изненадващо отстрани специалиста на трева и поставен под номер 6 в схемата Корентен Муте в първия кръг. Вторият сет се оказа изключително оспорван, но и тук българинът наложи волята си.