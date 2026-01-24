Двукратният шампион Яник Синер победи с 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 американеца Елиът Спицири и се класира за осминафиналите на Australian Open, където го очаква сънародникът му Лучиано Дардери.

Ад

Мачът се игра в най-горещия ден на турнира – 40 градуса, а правилото за екстремна жега и затварянето на покрива, може би спаси кожата на Синер.

Снимка: Reuters

След загубения първи сет фаворитът за трофея се възстанови, въпреки крампи в краката и ръцете, и с помощта на кратка пауза, масажи и сок от кисели краставички обърна резултата.

В четвъртия сет той демонстрира характер, връщайки увереността в сервиса си и пробивайки Спицири, за да затвори мача и да продължи към защитата на титлата.

The AO Heat Stress Scale is above 5.0.



Play is suspended for all matches and practice on outside courts. The roofs on RLA, MCA and JCA will close and remain closed for the remainder of the match.



If onsite, please seek shade and apply cooling strategies. — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2026

Кошмарът на Гришо е аут

Напред в турнира е и друг италианец - Лоренцо Музети, който отстрани кошмара на Григор Димитров - Томаш Махач в пет сета: 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2.

