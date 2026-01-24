Двукратният шампион Яник Синер победи с 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 американеца Елиът Спицири и се класира за осминафиналите на Australian Open, където го очаква сънародникът му Лучиано Дардери.

Мачът се игра в най-горещия ден на турнира – 40 градуса, а правилото за екстремна жега и затварянето на покрива, може би спаси кожата на Синер.

Снимка: Reuters

След загубения първи сет фаворитът за трофея се възстанови, въпреки крампи в краката и ръцете, и с помощта на кратка пауза, масажи и сок от кисели краставички обърна резултата.

В четвъртия сет той демонстрира характер, връщайки увереността в сервиса си и пробивайки Спицири, за да затвори мача и да продължи към защитата на титлата.

Напред в турнира е и друг италианец - Лоренцо Музети, който отстрани кошмара на Григор Димитров - Томаш Махач в пет сета: 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2.

