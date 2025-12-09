Треньор на Кобрата: Хората го харесват, има хубава енергия (ВИДЕО)

Екипът на Кубрат Пулев в Дубай вече е пълен. Освен дългогодишния му треньор Ули Вегнер, при него е и американецът Ибн Кейсън.

Американският специалист смята, че българинът е в добра форма и няма търпение да го види да се бие срещу Мурат Гасиев.

"Трябва да бъде спокоен, да превърти битката в главата си и да се види като победител. Да бъде готов да се бие", каза Кейсън пред bTV.

"Кубрат може да изглежда буен, но отвътре е спокоен и мисли за битката, мисли за това какво трябва да направи. Така че той е с точната нагласа. Готов е."

Защо работи с Кубрат Пулев?

"Той има онова привличане, с което хората остават около него. Той е много приятелски настроен и хората го харесват. Също така начинът, по който обича близките си... за мен начинът, по който се отнася с екипа си и това те привлича. Харесва ми енергията, която има и просто искаш да си около него", коментира американският специалист, но и засипа с похвали съперника на Кобрата - Мурат Гасиев.

"Той е спокоен, но безмилостен. Знае кога е точният момент, не хаби излишна енергия, опитва се психически да влезе в ума ти. Тих е, но е смъртоносен."

Снимка: Lap.bg

Ибн Кейсън смята, че възрастта на Пулев не е проблем: "Кубрат имаше достатъчно време да тренира - около 4 месеца. Когато си по-възрастен е по-трудно да влезеш във форма. Той имаше дълъг тренировъчен лагер, за да може да влезе във форма и да се възстанови. Това е, което става с възрастта - трябва ти повече време, за да се възстановиш, следователно ти трябва повече време за тренировка. Като си млад, можеш да влезеш във форма за 6 седмици, но когато си по-възрастен ти трябва повече време и Кубрат си прецени това време, за да влезе във форма и мисля, че е готов за битката."

"Вие ще видите. Просто знайте, че Кубрат е готов и ще излезе, и даде всичко от себе си. Той е готов физически и психически, и ще бъде страхотен мач", обеща Ибн Кейсън.

Не пропускайте мача между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев в петък (12 декември) по bTV.

