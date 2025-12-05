Епизод 3: Място в историята - българин в Храма на Ули Вегнер (ВИДЕО)

Малко са хората, които могат да докоснат душата ти още от първия момент, в който се изправиш пред тях. Това са хора, чийто поглед казва: "Ако умееш да слушаш, аз имам много какво да ти кажа."

Един такъв човек се ражда през 1942-а. 83 години по-късно очите на Ули Вегнер продължават да светят със същия плам, с който горят, докато извежда легенди като Свен Отке и Артур Абрахам до световния връх в бокса.

Светеха така и на 7 декември, на ринга в София, когато Кубрат Пулев детронира Махмуд Чар и заслужи пояса на регулярен световен шампион на WBA в тежка категория.

Ули Вегнер

"Понякога Кубрат и другите от екипа казват, че обичам да говоря твърде много. Че съм подробен. Това е така, защото съм перфекционист. За мен е важен всеки детайл", откровен е Ули Вегнер.

Води ме на място, от което можеш да настръхнеш. До крайбрежната алея на Циновиц се издига сграда, която в първия момент може и да не ти направи впечатление. Но тогава виждаш огромната табела, указваща ясно: Музеят на Ули Вегнер.

Зад стъклата на витрините е събрана цялата история на легендарния германски треньор. От годините преди падането на Берлинската стена, през отличията му като наставник на Бундестима, за който е донесъл над 150 медала от олимпийски игри, световни и европейски първенства, до пояси, ознаменували триумфите на неговите боксьори като световни шампиони. И един от тях е българинът Кубрат Пулев.

Ули Вегнер и Кубрат Пулев

"Кубрат Пулев е проекция от силната българска школа, която страната ви имаше в аматьорския бокс. Ние с него имаме специална връзка. Той е много умен. Когато говориш с него, трябва да си готов да го убедиш, да докоснеш и ума, и сърцето му", казва Вегнер.

Самият Пулев също никога не е крил симпатията си към Вегнер. Доверява му се безусловно вече 10 години. Отношенията им са специални, проверени във времето, издържали на редица бури. Кубрат също е с нас в Музея. И гледа с вълнение историята, от която самият той е страница.

"Ето на това трябва да се научим и ние. Да ценим хората, да ценим успехите им. Виждате как тук са събрали постиженията на такъв успешен човек. Хората идват, радват се, снимат се... Зареждащо е", откровен е боксьорът.

Вижте още за историята на Ули Вегнер и Кубрат Пулев във видеото.

Двубоят за регулярната световна титла на WBA между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев ще бъде предаван пряко в ефира на bTV на 12 декември.

