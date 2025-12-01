bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
182 сантиметра сила: историята на "Мис България" (ВИДЕО)
Симона Бакърджиева гостува на bTV и &quot;Спортен нюзрум&quot;
Волейбол

182 сантиметра сила: историята на "Мис България" (ВИДЕО)

Симона Бакърджиева гостува на bTV и &quot;Спортен нюзрум&quot;

Тя е висока 182 сантиметра, стои на сцената с увереност, а на волейболния терен – с хъс. Прекарала е седем години в Славия, учила е европейска политика и икономика, стажувала е в посолството на Аржентина, а междувременно е развила собствен бранд за дрехи. И да – тя е „Мис България“ 2025 Симона Бакърджиева. Но това е само една глава от историята ѝ.

Спонтанно решение, което променя много

Участието ѝ в конкурса е импулсивно – идея, дошла внезапно, но приета с вълнение. „Решението беше спонтанно. Всички момичета в конкурса бяха на високо ниво – образовани, възпитани, талантливи. Не очаквах да се почувствам толкова на място“, каза волейболистката в предаването "Спортен нюзрум".

За нея конкурсът не е просто сценичен спектакъл, а лично предизвикателство. „Винаги съм била отличничката – училище, тренировки, университет... всичко трябва да е под контрол. Исках за миг да изляза от този строг ред и да се почувствам като принцеса.“

Красота отвъд външността

Миската е категорична, че физическата красота е само част от уравнението. „Красотата е субективна. Черти, излъчване, характер, начин на изразяване – всичко е важно. На сцената не изпъква просто най-красивата, а най-истинската.“

Пътят ѝ към спорта започва рано. Преди волейбола опитва тенис, а решаващият момент идва в 3–4 клас, когато Бригита Славова я кани да тренира волейбол.

„Опитах и беше любов от пръв поглед. Волейболът ме научи на дисциплина и екипност.“

Публиката?

„Волейболните фенове са интелигентни. Никога не съм получавала обидни подвиквания. Там се чувствах уважавана.“

Образование с визия за бъдеще

След гимназията избира УНСС – европейска политика, икономика и дипломация. Стажува в посолството на Аржентина – среда, която разширява хоризонта ѝ и я насочва към международните отношения.

Мода, творчество и собствен бранд

Освен спортна кариера и корона, тя носи още една страст – модата. „Рисувам моделите. Не шия лично, но работя с ателие, което превръща идеите ми в реалност.“

Красивата Симона не иска етикети. Иска път. И го върви уверено!

волейбол мис българия славия красота кариера Спортен нюзрум Симона Бакърджиева

