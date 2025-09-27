bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

27 септември – златна дата в историята на българския волейбол!

Денят, в който златото свети в бяло, зелено и червено

Днес цяла България отново ще бие в ритъма на волейболната ни страст. В 09:30 ч. нашите „лъвове“ излизат на полуфинал срещу Чехия на световното първенство във Филипините. Малко по-късно Италия и Полша ще определят другия финалист.

Но тази дата носи особена сила. 27 септември е „златен“ в календара на българския волейбол.
На този ден, през 1981 г., в зала „Универсиада“ се случва чудо. Под ръководството на непрежалимия Васил Симов българските „лъвици“ покоряват върха на Европа.

Седем поредни победи и европейски връх

Седем поредни победи – всяка една по-славна от предишната. По пътя си нашите момичета пречупват Полша, Чехословакия, ГДР… и накрая, във финала, повалят самия колос СССР и митичния Николай Карпол. Не просто победа – 3:0, без да дадем и гейм! Последната точка идва от ръката на най-младата – 19-годишната Мила Рангелова. Залата избухва, а България ликува.

Това е злато, което не ръждясва. Това е урок, че с дух, воля и сърце дори най-невъзможното е постижимо.

Как Таня Гогова преплува софийското море и се озова на върха? (ВИДЕО)

Днес нашите момчета ще излязат на терена с мисълта за този ден, за тази слава, за тази вечна енергия. Нека вярваме в тях така, както вярвахме тогава.

27 септември – денят, в който България пише история

Денят, в който златото свети в бяло, зелено и червено!

Съставът на България: Таня Гогова (капитан), Верка Стоянова, Мая Стоева, Румяна Каишева, Цветана Божурина, Анка Узунова, Росица Михайлова, Мила Рангелова, Галина Станчева, Ваня Манова, Таня Димитрова, Златка Стоичкова
Треньор: Васил Симов

Е нещо не волейболно, но пак златно - на днешната дата – 27 септември, преди 25 години Армен Назарян хвърли в екстаз феновете на борбата, триумфирайки с титлата в класическия стил на олимпийските игрите в Сидни.

Гледайте България - Чехия пряко по bTV и MAX Sport 2!

Роден по време на световно първенство (ВИДЕО)

Български внук ще ни спира в полуфинала с Чехия

Аспарух Аспарухов-старши: Мисията на тези момчета е да вдъхновяват (ВИДЕО)

Време е! Една нация, един отбор – напред към финала! (ВИДЕО)

Олимпиакос е на финал за Суперкупата, силен Везенков (ВИДЕО)

Аспарух Аспарухов-старши: Мисията на тези момчета е да вдъхновяват (ВИДЕО)

След 166 дни без загуба: Левски рухна на

