27 септември – златна дата в историята на българския волейбол!

Днес цяла България отново ще бие в ритъма на волейболната ни страст. В 09:30 ч. нашите „лъвове“ излизат на полуфинал срещу Чехия на световното първенство във Филипините. Малко по-късно Италия и Полша ще определят другия финалист.

Но тази дата носи особена сила. 27 септември е „златен“ в календара на българския волейбол.

На този ден, през 1981 г., в зала „Универсиада“ се случва чудо. Под ръководството на непрежалимия Васил Симов българските „лъвици“ покоряват върха на Европа.

Седем поредни победи и европейски връх

Седем поредни победи – всяка една по-славна от предишната. По пътя си нашите момичета пречупват Полша, Чехословакия, ГДР… и накрая, във финала, повалят самия колос СССР и митичния Николай Карпол. Не просто победа – 3:0, без да дадем и гейм! Последната точка идва от ръката на най-младата – 19-годишната Мила Рангелова. Залата избухва, а България ликува.

Това е злато, което не ръждясва. Това е урок, че с дух, воля и сърце дори най-невъзможното е постижимо.

Днес нашите момчета ще излязат на терена с мисълта за този ден, за тази слава, за тази вечна енергия. Нека вярваме в тях така, както вярвахме тогава.

27 септември – денят, в който България пише история

Денят, в който златото свети в бяло, зелено и червено!

Съставът на България: Таня Гогова (капитан), Верка Стоянова, Мая Стоева, Румяна Каишева, Цветана Божурина, Анка Узунова, Росица Михайлова, Мила Рангелова, Галина Станчева, Ваня Манова, Таня Димитрова, Златка Стоичкова

Треньор: Васил Симов

Е нещо не волейболно, но пак златно - на днешната дата – 27 септември, преди 25 години Армен Назарян хвърли в екстаз феновете на борбата, триумфирайки с титлата в класическия стил на олимпийските игрите в Сидни.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK