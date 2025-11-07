bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

5 от 5! Българинът, който не губи в Русия!

Пламен Константинов и Симеон Николов продължават без загуба

5 от 5! Българинът, който не губи в Русия!

Световният вицешампион с България от първенството във Филипините Симеон Николов, и неговият тим Локомотив Новосибирск продължават отличното си представяне в руската Суперлига. Отборът постигна пета поредна победа, след като надигра като гост Динамо-ЛО Сосновий Бор с 3:0 (27, 22, 18) в двубой от петия кръг на шампионата.

Воденият от Пламен Константинов Локомотив демонстрира стабилна игра и запазва първото място във временното класиране с пълен актив от 5 победи и 15 точки.

Започва продажбата на билети за Евроволей 2026

В следващия, междинен кръг (6-и), отборът от Сибир ще бъде домакин на Белогорие мачът трябва да се играе в сряда, 12 ноември, от 14:00 часа българско време.

4 точки, 3 блокади

Константинов отново заложи на обичайния си титулярен състав. Симеон Николов изигра целия мач, като се отчете с 4 точки, три от които от блокада. След двубоя българският волейболист получи оценка 6.1 за представянето си. 

Най-резултатен за Локомотив бе Омар Курбанов, който реализира 14 точки с впечатляващи 67% успеваемост в атака и 25% позитивно посрещане.

От страна на домакините от Динамо-ЛО, кубинският национал Осниел Мергарехо завърши с 11 точки (включително 2 блока), 56% ефективност в атака и 20% позитивно посрещане.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Пълен цирк! Топ волейболистка обвинена, че е... мъж?! (СНИМКИ)

 
Тагове:

Атака блокади пламен константинов победа първенство точки локомотив новосибирск симеон николов Осниел Мергарехо

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Гришо взима само половината от годишния си бонус

Гришо взима само половината от годишния си бонус
Мерки, шествия и буферни зони за Левски - ЦСКА (ВИДЕО)

Мерки, шествия и буферни зони за Левски - ЦСКА (ВИДЕО)
Хулио Веласкес: Фокусът ни е върху ЦСКА, моментната форма има значение

Хулио Веласкес: Фокусът ни е върху ЦСКА, моментната форма има значение
Европейската атлетика отличи треньора на Саръбоюков

Европейската атлетика отличи треньора на Саръбоюков

Последни новини

Божинов пали Левски за дербито: Няма утре, има само днес!

Божинов пали Левски за дербито: Няма утре, има само днес!
Европейската атлетика отличи треньора на Саръбоюков

Европейската атлетика отличи треньора на Саръбоюков
В детската градина беше 157 см, на 12 години - 213 см

В детската градина беше 157 см, на 12 години - 213 см
Къде беше Роналдо, докато Жота го погребваха?

Къде беше Роналдо, докато Жота го погребваха?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV