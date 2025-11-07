5 от 5! Българинът, който не губи в Русия!

Световният вицешампион с България от първенството във Филипините – Симеон Николов, и неговият тим Локомотив Новосибирск продължават отличното си представяне в руската Суперлига. Отборът постигна пета поредна победа, след като надигра като гост Динамо-ЛО Сосновий Бор с 3:0 (27, 22, 18) в двубой от петия кръг на шампионата.

Воденият от Пламен Константинов Локомотив демонстрира стабилна игра и запазва първото място във временното класиране – с пълен актив от 5 победи и 15 точки.

В следващия, междинен кръг (6-и), отборът от Сибир ще бъде домакин на Белогорие – мачът трябва да се играе в сряда, 12 ноември, от 14:00 часа българско време.

4 точки, 3 блокади

Константинов отново заложи на обичайния си титулярен състав. Симеон Николов изигра целия мач, като се отчете с 4 точки, три от които от блокада. След двубоя българският волейболист получи оценка 6.1 за представянето си.

Най-резултатен за Локомотив бе Омар Курбанов, който реализира 14 точки с впечатляващи 67% успеваемост в атака и 25% позитивно посрещане.

От страна на домакините от Динамо-ЛО, кубинският национал Осниел Мергарехо завърши с 11 точки (включително 2 блока), 56% ефективност в атака и 20% позитивно посрещане.

