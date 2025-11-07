bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Започва продажбата на билети за Евроволей 2026

Очаква се огромен интерес към турнира

FIVB

Днес следобед започва продажбата на билети за европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е един от домакините.

Шампионатът на Стария континент е през септември 2026-а. Очаква се огромен интерес от родните фенове след феноменалното представяне на националния ни отбор на световното първенство и спечелването на сребърните медали във Филипините.

Мачове в София

Мачовете на България ще са в "Арена 8888" в София. Съперници на тима ни са отборите на Полша, Северна Македония, Украйна, Португалия и Израел.

Програмата на България:

9 септември, 19:00 ч. България - Северна Македония

11 септември, 19:00 ч. България - Португалия

12 септември, 19:00 ч. България - Украйна

14 септември, 19:00 ч. България - Израел

16 септември, 19:00 ч. България - Полша.

Останалите домакините на Евроволей 2026 са Италия, Финландия и Румъния. 

Джанлоренцо Бленджини - италианец по паспорт, българин по сърце (ВИДЕО)

Билетите

Предлагат се индивидуални, дневни и пакетни билети, както и специални отстъпки за деца, хора с увреждания и волейболни клубове. Продажбата онлайн започва днес в 13 ч.

Тагове:

билети волейбол мъже европейско първенство национален отбор по волейбол евроволей 2026 продажба на билети

