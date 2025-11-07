Започва продажбата на билети за Евроволей 2026

Днес следобед започва продажбата на билети за европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е един от домакините.

Шампионатът на Стария континент е през септември 2026-а. Очаква се огромен интерес от родните фенове след феноменалното представяне на националния ни отбор на световното първенство и спечелването на сребърните медали във Филипините.

Мачове в София

Мачовете на България ще са в "Арена 8888" в София. Съперници на тима ни са отборите на Полша, Северна Македония, Украйна, Португалия и Израел.

Програмата на България:

9 септември, 19:00 ч. България - Северна Македония

11 септември, 19:00 ч. България - Португалия

12 септември, 19:00 ч. България - Украйна

14 септември, 19:00 ч. България - Израел

16 септември, 19:00 ч. България - Полша.

Останалите домакините на Евроволей 2026 са Италия, Финландия и Румъния.

Билетите

Предлагат се индивидуални, дневни и пакетни билети, както и специални отстъпки за деца, хора с увреждания и волейболни клубове. Продажбата онлайн започва днес в 13 ч.

