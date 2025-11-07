bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Пълен цирк! Топ волейболистка обвинена, че е... мъж?! (СНИМКИ)

Сълзите на една шампионка: Не знам защо ме мразят

Пълен цирк! Топ волейболистка обвинена, че е... мъж?! (СНИМКИ)

Волейболната сцена в Албания избухна като бомба с часовников механизъм! Федерацията по волейбол отстрани 32-годишната бразилска звезда Наяра Ферейра водеща състезателка на втория в шампионата Динамо след като два клуба, Влазния и Поградечи, хвърлиха шокиращо обвинение: Тя не е жена!“

Факти

Да, звучи абсурдно, но фактите са такива. Федерацията е поискала от Ферейра да се подложи на тест, за да докаже пола си“. Волейболистката отказала да се яви на теста, организиран от федерацията, но е направила свой в частна клиника. Резултатите ще бъдат обявени в следващите дни“, но скандалът вече е факт.

Феновете на Динамо са вбесени, наричайки решението лов на вещици“. В социалните мрежи кипи истинска буря:

Срам за албанския спорт! Вместо да подкрепят жените, те ги унижават!“

Ако беше местна, никой нямаше да посмее да я пипне!“

Самата Наяра е съсипана. Чувствам се сякаш светът ми се е срутил. Никой никога не е поставял под въпрос пола ми. Сега не се чувствам в безопасност, страх ме е да изляза на улицата“, сподели тя със сълзи в очите.

"Светът ми се срина"

Съотборничките ѝ и треньорът Орландо Коя застанаха плътно зад нея. Това е срам. Наяра е професионалист, истински боец. Тези слухове рушат отбора ни и поставят под риск титлата“, коментира той.

А защо точно сега? Според мнозина чиста провокация, насочена към най-силния съперник в първенството. Ферейра е известна с мощния си сервис и атлетична физика, което очевидно е стреснало конкурентите. Преди Албания, тя е играла в Саудитска Арабия, Испания, Чехия, Португалия и Финландия без никой някога да се усъмни в нея.

Тъжна вест! 26-годишен волейболист почина след две седмици в кома

