Волейболната сцена в Албания избухна като бомба с часовников механизъм! Федерацията по волейбол отстрани 32-годишната бразилска звезда Наяра Ферейра – водеща състезателка на втория в шампионата Динамо – след като два клуба, Влазния и Поградечи, хвърлиха шокиращо обвинение: „Тя не е жена!“

Да, звучи абсурдно, но фактите са такива. Федерацията е поискала от Ферейра да се подложи на тест, за да „докаже пола си“. Волейболистката отказала да се яви на теста, организиран от федерацията, но е направила свой – в частна клиника. Резултатите ще бъдат обявени „в следващите дни“, но скандалът вече е факт.

Феновете на Динамо са вбесени, наричайки решението „лов на вещици“. В социалните мрежи кипи истинска буря:

„Срам за албанския спорт! Вместо да подкрепят жените, те ги унижават!“

„Ако беше местна, никой нямаше да посмее да я пипне!“

Самата Наяра е съсипана. „Чувствам се сякаш светът ми се е срутил. Никой никога не е поставял под въпрос пола ми. Сега не се чувствам в безопасност, страх ме е да изляза на улицата“, сподели тя със сълзи в очите.

Съотборничките ѝ и треньорът Орландо Коя застанаха плътно зад нея. „Това е срам. Наяра е професионалист, истински боец. Тези слухове рушат отбора ни и поставят под риск титлата“, коментира той.

А защо точно сега? Според мнозина — чиста провокация, насочена към най-силния съперник в първенството. Ферейра е известна с мощния си сервис и атлетична физика, което очевидно е стреснало конкурентите. Преди Албания, тя е играла в Саудитска Арабия, Испания, Чехия, Португалия и Финландия – без никой някога да се усъмни в нея.

