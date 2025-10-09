bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

500 000 лв. за волейбол: София мечтае за Евро 2026

Кметът Терзиев предлага домакинство на големия турнир

София да приеме европейското първенство по волейбол догодина. Предложението е на столичния кмет Васил Терзиев. Инициативата бе обявена във Facebook, където Терзиев отбеляза, че партньорството с Българската федерация по волейбол ще бъде от полза за феновете и спорта.

„Представете си догодина, около Деня на София, да бъдем домакини на Европейското по волейбол – истински празник!“, написа кметът. Той допълни, че София вече подкрепя българския волейбол с над 600 000 лв. за развитие на отбори, турнири и млади таланти.

София вярва в спорта

Терзиев изрази надежда, че Столичният общински съвет ще застане зад инициативата и ще отпусне половин милион лева, за да покаже, че София вярва в спорта, подкрепя шампионите си и умее да мечтае заедно с тях.

На 30 септември столицата тържествено посрещна националния отбор по волейбол, който спечели сребърните медали на световното първенство за мъже във Филипините.

Любо Ганев след жребия: Паднахме се в най-тежката група! (ВИДЕО)

Следващата година Евро 2026 ще се проведе с домакинство на България, като мачовете ще бъдат във Варна.

Пред bTV: И вратарят на Италия призна за дузпата от САЩ'94 (ВИДЕО)

Масажистът на Насар: Карлос ми е като по-малък брат (ВИДЕО)

Швайнщайгер в сълзи!

Трагедия в Аржентина: Треньорът на Бока Мигел Русо почина

Трагедия в Аржентина: Треньорът на Бока Мигел Русо почина

15 души се грижат за него ден и нощ: някога герой, сега зависим

Големият мач е на масата: Модрич пада пред стекa (ВИДЕО)

Три пъти мъртъв, три пъти жив

