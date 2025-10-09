500 000 лв. за волейбол: София мечтае за Евро 2026

София да приеме европейското първенство по волейбол догодина. Предложението е на столичния кмет Васил Терзиев. Инициативата бе обявена във Facebook, където Терзиев отбеляза, че партньорството с Българската федерация по волейбол ще бъде от полза за феновете и спорта.

„Представете си догодина, около Деня на София, да бъдем домакини на Европейското по волейбол – истински празник!“, написа кметът. Той допълни, че София вече подкрепя българския волейбол с над 600 000 лв. за развитие на отбори, турнири и млади таланти.

София вярва в спорта

Терзиев изрази надежда, че Столичният общински съвет ще застане зад инициативата и ще отпусне половин милион лева, за да покаже, че София вярва в спорта, подкрепя шампионите си и умее да мечтае заедно с тях.

На 30 септември столицата тържествено посрещна националния отбор по волейбол, който спечели сребърните медали на световното първенство за мъже във Филипините.

Следващата година Евро 2026 ще се проведе с домакинство на България, като мачовете ще бъдат във Варна.

