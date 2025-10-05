Любо Ганев след жребия: Паднахме се в най-тежката група! (ВИДЕО)

Националният отбор по волейбол ще се изправи срещу европейския шампион Полша на първенството на Стария континент.

България е един от домакините на форума, който ще се проведе между 10 и 27 септември догодина.

Световните вицешампиони оглавиха група "В", в която освен поляците попаднаха Република Северна Македония, Украйна, Португалия и Израел.

Двубоите от потока са планирани за Варна, но има вариант да бъдат преместени в София. Церемонията за жребия се проведе в Бари, като в нея се включи либерото Дамян Колев.



Тежка група

"Групата ни е най-тежката. Хубавото е, че поляците ще дойдат с много фенове, много публика. Ще станат интересни мачове. Разчитам да играем колкото се може по-добре и да продължим във втората фаза, където са вече 1/8-финалите и 1/4-финалите", коментира президентът на волейболната федерация Любослав Ганев веднага след жребия.

"Световното първенство вече е минало. Мислим занапред. Имаме да изиграем една волейболна Лига на нациите, надявам се там също да играем много добре, да постигнем добри резултати, момчетата да си затвърдят това самочувствие, което натрупаха тази година и след това за европейското първенство с пълна сила.

Надявам се на пълни зали, а пък те (момчетата) ще ни зарадват", добави Ганев.

