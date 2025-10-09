Столичният общински съвет (СОС) отпусна 500 000 лева без ДДС от бюджета на общината на Българската федерация по волейбол (БФВ) за покриване на разходите по подготовката и организирането на домакинството на София за Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г.

Съгласно приетия доклад, БФВ се ангажира да популяризира Столична община като партньор на събитието.

Предложението беше включено в дневния ред на заседанието на СОС като допълнителна точка.

Докладът бе внесен от Васил Терзиев – кмет на Столична община, Цветомир Петров – председател на СОС, и Димитър Шалъфов – общински съветник и председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта.

С 54 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, предложението беше прието единодушно.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK