bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

54 "за" и нито един "против": София отпусна половин милион лева на волейбола

За Евро 2026

Столичният общински съвет (СОС) отпусна 500 000 лева без ДДС от бюджета на общината на Българската федерация по волейбол (БФВ) за покриване на разходите по подготовката и организирането на домакинството на София за Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г.

Съгласно приетия доклад, БФВ се ангажира да популяризира Столична община като партньор на събитието.

Снимка: Ладислав Цветков

Предложението беше включено в дневния ред на заседанието на СОС като допълнителна точка.

bTV Репортерите: Триумфът на лъвовете (ВИДЕО)

Докладът бе внесен от Васил Терзиев – кмет на Столична община, Цветомир Петров – председател на СОС, и Димитър Шалъфов – общински съветник и председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта.

С 54 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, предложението беше прието единодушно. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

„Тук е чистила Верка Стоянова!“ (ВИДЕО)
Тагове:

пари София Варна столична община домакинство бфв васил терзиев Евро 2026

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Представяме ви Карлос Насар! (ВИЗИТКА)

Представяме ви Карлос Насар! (ВИЗИТКА)
Пред bTV: И вратарят на Италия призна за дузпата от САЩ'94 (ВИДЕО)

Пред bTV: И вратарят на Италия призна за дузпата от САЩ'94 (ВИДЕО)
Швайнщайгер в сълзи!

Швайнщайгер в сълзи!
Трагедия в Аржентина: Треньорът на Бока Мигел Русо почина

Трагедия в Аржентина: Треньорът на Бока Мигел Русо почина

Последни новини

СПОРТЕН НЮЗРУМ, еп. 80: Карлос Златар (ВИДЕО)

СПОРТЕН НЮЗРУМ, еп. 80: Карлос Златар (ВИДЕО)
Представяме ви Карлос Насар! (ВИЗИТКА)

Представяме ви Карлос Насар! (ВИЗИТКА)
Трагедия в Аржентина: Треньорът на Бока Мигел Русо почина

Трагедия в Аржентина: Треньорът на Бока Мигел Русо почина
15 души се грижат за него ден и нощ: някога герой, сега зависим

15 души се грижат за него ден и нощ: някога герой, сега зависим
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV