Анчелоти на волейбола (ВИДЕО)

Преди три години го наричаха Анчелоти на волейбола, сега е човекът на рекордите, утре кой знае... Фефе Де Джорджи е преди всичко самоироничен: "Трябва да ме викат само за световни първенства", е първият му коментар, след като победи България с 3:1 във финала на Мондиала във Филипините. Стиска много тежкия – пети трофей от планетарна надпревара в кариерата си. Да, никой няма пет златни медала и със сигурност никой не е като него, пише gazzetta.it.

Той е част от избрания кръг италиански играчи, които са присъствали и на трите световни първенства между 1990 и 1998 г. А Италия отново започна да печели, когато той се завърна, но като треньор, след дълъг опит и множество трофеи, спечелени с клубовете, в които е работил.

Пет сантиметра повече...

Фразата, която го преследваше като играч, беше: „Де Джорджи е добър, само да имаше пет сантиметра повече...“

Фефе, както всички го познават, роден в Скуинзано (където има спортна зала, кръстена на него), вече е пълноправна част от Поколението на феномените, израснало в двора на магьосника Хулио Веласко. Компенсира сантиметрите си с техника и характер, толкова решителен на терена, колкото и игрив извън него.

„Нека винаги помним, че играем волейбол, а не копаем“, е една от култовите му реплики, както и тази: "Не харесвам посредствеността, харесвам хора, които винаги дават 100%“. И двете перфектно определят неговата работна философия.

Успехи, които идват отдалеч. Поколението на феномените все още е тук, завършва материалът на gazzetta.it.

