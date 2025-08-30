България атакува световното с 10 дебютанти

10 волейболисти от мъжкия национален отбор с дебют на световно първенство. Джанлоренцо Бленджини обяви състава за Мондиала във Филипините.
Дебют ще направят разпределителите Симеон Николов и Стоил Палев. Диагоналът Венислав Антов също ще изиграе първото си световно първенство с мъжкия национален отбор.
В тази група попадат още и посрещачите Георги Татаров и Руси Желев.
От централните блокировачи единствено Алекс Грозданов има участие на предишен Мондиал. За Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков това ще бъдат първи мачове на световно първенство.
Дамян Колев и Димитър Добрев ще имат отговорната задача да водят посрещането и да дадат най-доброто от себе си в защита.
Националите ще изиграят контроли с Япония на 2 и 3 септември. България е в група с Германия, Словения и Чили. Първият мач е срещу германците.
Разпределители:
Симеон Николов, Стоил Палев
Диагонали:
Венислав Антов, Александър Николов
Посрещачи:
Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов, Руси Желев
Централни блокировачи:
Алекс Грозданов (к), Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков
Либеро:
Дамян Колев, Димитър Добрев
