България атакува световното с 10 дебютанти

10 волейболисти от мъжкия национален отбор с дебют на световно първенство. Джанлоренцо Бленджини обяви състава за Мондиала във Филипините.

Дебют ще направят разпределителите Симеон Николов и Стоил Палев. Диагоналът Венислав Антов също ще изиграе първото си световно първенство с мъжкия национален отбор.

В тази група попадат още и посрещачите Георги Татаров и Руси Желев.

От централните блокировачи единствено Алекс Грозданов има участие на предишен Мондиал. За Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков това ще бъдат първи мачове на световно първенство.

Дамян Колев и Димитър Добрев ще имат отговорната задача да водят посрещането и да дадат най-доброто от себе си в защита.

Националите ще изиграят контроли с Япония на 2 и 3 септември. България е в група с Германия, Словения и Чили. Първият мач е срещу германците.

Състав на България по постове

Разпределители:

Симеон Николов, Стоил Палев

Диагонали:

Венислав Антов, Александър Николов

Посрещачи:

Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов, Руси Желев

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов (к), Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков

Либеро:

Дамян Колев, Димитър Добрев

