bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

България атакува световното с 10 дебютанти

Вижте състава за първенството във Филипините

България атакува световното с 10 дебютанти
БФВ

10 волейболисти от мъжкия национален отбор с дебют на световно първенство. Джанлоренцо Бленджини обяви състава за Мондиала във Филипините.

Дебют ще направят разпределителите Симеон Николов и Стоил Палев. Диагоналът Венислав Антов също ще изиграе първото си световно първенство с мъжкия национален отбор.

В тази група попадат още и посрещачите Георги Татаров и Руси Желев.

От централните блокировачи единствено Алекс Грозданов има участие на предишен Мондиал. За Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков това ще бъдат първи мачове на световно първенство.

Дамян Колев и Димитър Добрев ще имат отговорната задача да водят посрещането и да дадат най-доброто от себе си в защита.

Всички ни победиха: Историческо дъно за България

Националите ще изиграят контроли с Япония на 2 и 3 септември. България е в група с Германия, Словения и Чили. Първият мач е срещу германците.

Състав на България по постове

Разпределители:

Симеон Николов, Стоил Палев

Диагонали:

Венислав Антов, Александър Николов

Посрещачи:

Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов, Руси Желев

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов (к), Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков

Либеро:

Дамян Колев, Димитър Добрев

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

България волейбол национален отбор световно първенство състав дебютанти

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Отвратително": Мъж открадна шапка от ръцете на млад тенис фен (ВИДЕО)
Стоичков: Съдбата реши да не играя с Пенев, Туньо и Балъков в Барса

Стоичков: Съдбата реши да не играя с Пенев, Туньо и Балъков в Барса
Звезда на Барселона виси за България

Звезда на Барселона виси за България

"Млад съм": Джокович срази любим съперник, подобри рекорд на Федерер

Последни новини

Стоичков: Съдбата реши да не играя с Пенев, Туньо и Балъков в Барса

Стоичков: Съдбата реши да не играя с Пенев, Туньо и Балъков в Барса
Звезда на Барселона виси за България

Звезда на Барселона виси за България

"Отвратително": Мъж открадна шапка от ръцете на млад тенис фен (ВИДЕО)
Марин Петков се разбра с отбор в Италия

Марин Петков се разбра с отбор в Италия

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV