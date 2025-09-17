България разбра съперника си за осминафинала на световното

Българският национален отбор по волейбол за мъже научи съперника си за осминафиналите на световното първенство във Филипините.

"Лъвовете" ще играят срещу Португалия - тима, завършил на второ място в съседната група.

Това стана възможност след като САЩ победи Куба с 3:1 и остави островната държава извън битката за медалите.

Кога?

По-рано днес, 17 септември, България победи категорично Чили с 3:0 като тимът ни е без грешка на шампионата. Преди това тимът ни победи Германия и Словения.

Осминафиналът срещу Португалия пък се очаква да е на специален ден.

По програма "лъвовете" трябва да играят в понеделник, 22 септември - в Деня на независимостта на България.

Статистиката

Португалия едва за втори път в историята си излиза от групата на световно първенство.

За последните 16 години двата тима са се срещали 7 пъти, като България има 6 победи. За последно те играха през 2016 г.

Победителят ще срещне на четвъртфинал САЩ или Германия/Словения.

