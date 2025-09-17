bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Перфектна България на световното първенство по волейбол!

Националите спечелиха групата си за първи път от 2006 г.

FIVB

За първи път от 2006 г. насам България завършва като първи отбор в своята група на световното първенство по волейбол! 

Това стана възможно, след като тимът ни победи и Чили в четворката си във Филипините. 

По този начин "лъвовете", които вече си бяха осигурили класиране на осминафиналите, събраха осем точки в актива си и тръгват към елиминациите със самочувствие

Мачът

Съперниците от Южна Америка не успяха да дадат отпор на силната селекция на Джанлоренцо Бленджини. 

България победи категорично в три гейма - 25:17, 25:12, 25:12. 

Най-резултатен за българския тим беше Александър Николов със 17 точки. Мартин Атанасов добави 12, а Аспарух Аспарухов - 10. 

Снимка: FIVB

В предишните си два мача България победи Германия и Словения и така до момента записа перфектен актив. 

На осминафинала, който трябва да се изиграе на 22 септември, когато у нас празнуваме Деня на независимостта на България, "лъвовете" ще се изправят срещу втория от група D, в която водач е САЩ, следван от Португалия и Куба, а Колумбия със сигурност няма да продължи напред в турнира след 3 загуби.

Историята

За последен път България е била лидер в крайното класиране в групата си на световно първенство през 2006 г. в Япония, когато записа 5 победи - над Италия, Чехия, САЩ, Венецуела и Иран. 

Тогава "лъвовете", водени от Мартин Стоев, спечелиха бронзовите медали.

Снимка: FIVB

В тима пък бяха звезди като Пламен Константинов, Евгени Иванов, Матей Казийски, Боян Йорданов, Андрей Жеков, както и бащата на Александър и Симеон Николови - Владимир Николов.

Тагове:

България волейбол световно първенство филипини владимир николов Александър Николов актив

