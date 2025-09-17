Перфектна България на световното първенство по волейбол!

За първи път от 2006 г. насам България завършва като първи отбор в своята група на световното първенство по волейбол!

Това стана възможно, след като тимът ни победи и Чили в четворката си във Филипините.

По този начин "лъвовете", които вече си бяха осигурили класиране на осминафиналите, събраха осем точки в актива си и тръгват към елиминациите със самочувствие.

Мачът

Съперниците от Южна Америка не успяха да дадат отпор на силната селекция на Джанлоренцо Бленджини.

България победи категорично в три гейма - 25:17, 25:12, 25:12.

Най-резултатен за българския тим беше Александър Николов със 17 точки. Мартин Атанасов добави 12, а Аспарух Аспарухов - 10.

Снимка: FIVB

В предишните си два мача България победи Германия и Словения и така до момента записа перфектен актив.

На осминафинала, който трябва да се изиграе на 22 септември, когато у нас празнуваме Деня на независимостта на България, "лъвовете" ще се изправят срещу втория от група D, в която водач е САЩ, следван от Португалия и Куба, а Колумбия със сигурност няма да продължи напред в турнира след 3 загуби.

Историята

За последен път България е била лидер в крайното класиране в групата си на световно първенство през 2006 г. в Япония, когато записа 5 победи - над Италия, Чехия, САЩ, Венецуела и Иран.

Тогава "лъвовете", водени от Мартин Стоев, спечелиха бронзовите медали.

Снимка: FIVB

В тима пък бяха звезди като Пламен Константинов, Евгени Иванов, Матей Казийски, Боян Йорданов, Андрей Жеков, както и бащата на Александър и Симеон Николови - Владимир Николов.

