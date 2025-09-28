bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Братя Николови: Благодарим! Не знаем с какво сме го заслужили, но го оценяваме! (ВИДЕО)

Филипинските фенове полудяха по двамата български национали

След този финал на световното първенство по волейбол във Филипините едно е ясно - двамата братя Александър и Симеон Николови са звезди!

Българският отбор може да остана със сребро, но синовете на Владимир Николов със сигурност се прибират с милиони почитатели. Те се превърнаха в сензация, а Алекс взе наградата за Най-добър посрещач. 

След 2 седмици във Филипините явно двамата са свикнали вече с тази истерия, тъй като умело я контролират и знаят как да зарадват феновете си. 

Симеон Николов

"Много е радващо! Филипинците ни подкрепяха през цялото време. Не си представям какво ще е в България, не съм си отварял още телефона, но знам, че ме чакат много неща в социалните мрежи. Много съм благодарен на българите. Благодаря на хората, на народа! Обичаме ги и съм сигурен, че скоро ще ги радваме подобно! Не знам с какво съм го заслужил, но го оценявам от сърце", заяви младият разпределител.

Александър Николов

По-големият брат зарадва чакащите фенове, като им раздаде част от екипите си. 

Снимка: FIVB

"Историята е в момента, на живо. Наистина много се радвам, че успяхме да съберем нашата красива, прекрасна нация за една цел. Не стигнахме за една крачка, но фактът, че имаше толкова много хора по площадите, за мен е по-важно от едно злато. Благодаря на всички, които ни подкрепяха. Направихме всичко от себе си! Това може да ви кажа с ръка на сърцето!", каза той и добави:

"Медалът тежи колкото 50 индивидуални награди! Много съм горд със себе си, с отбора и с всички българи, които ни подкрепят. Тепърва ще се борим. Вече имаме самочувствие, ще го ползваме за напред. Надявам се на много финали, подиуми, медали. На мен целта ми е една титла за България в цялата ми кариера да спечеля. Днес бяхме за малко"

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

