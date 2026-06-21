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Волейбол

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bTV Спорт екип

Браво, лъвици! България би Украйна в петгеймов трилър

Втора победа за тима ни в Лигата на нациите

Браво, лъвици! България би Украйна в петгеймов трилър
 Снимка: FIVB

Втора победа за България в Лигата на нациите!

Женският волейболен отбор на страната ни надви Украйна в петгеймов мач в Банкок. 

Момичетата на селекционера Марсело Абонданца успяха да прибавят точки в актива си след 3:2 (25:22, 19:25, 21:25, 25:15, 17:15). 

Мачът

В първия гейм двубоят се движеше наравно до 22:22, когато българките направиха отлична серия. Марта Федик направи грешка на сервис на украинките, след което родните националки си върнаха топката и Мирослава Паскова завърши атаката с петата си точка в частта. Микаела Стоянова пък отбеляза ас в следващото разиграване и оформи крайното 25:22.

Във втория гейм Украйна се откъсна със серия от три точки до 13:10, а българките не успяха да настигнат съперничките си и те изравниха с 25:19 след блокаут на Борислава Съйкова. Ситуацията се повтори в следващата част и украинките я затвориха на 25:21 със сервис в аут на Калина Венева, за да вземат предимство в двубоя. 

Снимка: FIVB

Българките реагираха в задължителния за печелене четвърти гейм, в който взеха шест поредни разигравания и поведоха с 9:6, а след това не позволиха на украинките да се върнат в играта. Българките получиха първи геймбол при 24:15 и се възползваха с атака на Венева, при която Виктория Данчак направи нарушение на мрежата. 

Така се стигна до решаващ тайбрек, в който двата отбора играеха точка за точка до 15:15 и последвалите допълнителни разигравания. В тях надделя България чрез Мерелин Николова, която завърши две поредни атаки за крайното 17:15.

Класирането

Така България се изкачи в подреждането и вече е на 16-а позиция. На старта на турнира "лъвиците" победиха Доминиканската република с 3:0 и вече имат 5 точки.

Снимка: FIVB

Зад тях са именно Доминиканската република и Франция. 

Последният в класирането изпада от надпреварата. 

Следващите мачове на българките са от 8 до 11 юли в Белград, където ще играят със Сърбия, Чехия и Франция. 

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