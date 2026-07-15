Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Полша не остави шанс на "лъвовете" в Лигата на нациите Тежка загуба за волейболистите ни Снимка: FIVB

България започна с тежка загуба третата и последна седмица във волейболната Лига на нациите. Световните вицешампиони загубиха с 0:3 гейма (19:25, 17:25, 17:25) от Полша.

Надпреварата се провежда в Чикаго (САЩ), където ще бъде определена Финалната осмица.

В момента "лъвовете" са осми с 14 точки от 5 победи и 4 загуби. За заключителния турнир се класират отборите от Топ 7, тъй като гарантирано място там има домакинът Китай.

Снимка: FIVB

Без проблеми за Полша

Днес селекционерът Джанлоренцо Бленджини започна със състав: Симеон Николов, Александър Николов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев.

Полша обаче превъзхождаше националите във всички елементи.

Александър Николов завърши с най-много точки за България, но бе далеч от нивото си - 8 при 37% успеваемост. Аспарух Аспарухов завърши със 7 точки. За Полша 13 точки реализира диагоналът Борадж, центърът Лемански завърши с 11, от които пет аса.

Българският тим почива утре, а в петък срещу събота в полунощ е следващият мач срещу тима на Китай.