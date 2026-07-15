Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: България - Полша 0:2 (19:25, 17:25, ) Следете с нас на живо двубоя от Лигата на нациите

7:8 - Отново минимален аванс на Полша при първото прекъсване.

Трети гейм

17:25 - И вторият гейм е за Полша.

15:23 - Най-голямата преднина за съперника в тази част.

11:16 - Разликата се увеличава.

9:12 - "Дружината" отново пое контрола.

7:8 - Преднина за Полша при първото прекъсване.

Втори гейм

19:25 - Полша повежда.

15:20 - Приближихме се след сервис на Алекс Николов, но разликата отново е 5 точки.

13:18 - Полша поддържа аванса.

11:16 - При второто прекъсване.

10:14 - Разликата се увеличава.

6:8 - Първото техническо прекъсване идва при аванс за лидера в световната ранглиста Полша.

3:4 - "Дружината" пое инициативата.

3:1 - Добро начало за "лъвовете".

Първи гейм

България се изправя срещу Полша тази вечер от 20:00 часа в първия си мач от третата седмица на Лигата на нациите.

Националите на Джанлоренцо Бленджини заемат осмото място във временното класиране с 14 точки (5 победи и 3 загуби), докато Полша е трета със 17 точки (6 победи и 2 загуби). И двата отбора пристигнаха в САЩ с най-силните си състави.

Двубоят е от голямо значение в битката за място във Финалната осмица на турнира, където ще се класират първите седем отбора след груповата фаза, както и домакинът Китай. Очаква се сериозна подкрепа от трибуните и за двата тима.

За последно България и Полша се срещнаха на турнира „Силезия Къп“, когато поляците се наложиха убедително, но и двата състава бяха без голяма част от титулярите си.