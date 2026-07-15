НА ЖИВО: България - Полша 0:2 (19:25, 17:25, )
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7:8 - Отново минимален аванс на Полша при първото прекъсване.
Трети гейм
17:25 - И вторият гейм е за Полша.
15:23 - Най-голямата преднина за съперника в тази част.
11:16 - Разликата се увеличава.
9:12 - "Дружината" отново пое контрола.
7:8 - Преднина за Полша при първото прекъсване.
Втори гейм
19:25 - Полша повежда.
15:20 - Приближихме се след сервис на Алекс Николов, но разликата отново е 5 точки.
13:18 - Полша поддържа аванса.
11:16 - При второто прекъсване.
10:14 - Разликата се увеличава.
6:8 - Първото техническо прекъсване идва при аванс за лидера в световната ранглиста Полша.
3:4 - "Дружината" пое инициативата.
3:1 - Добро начало за "лъвовете".
Първи гейм
България се изправя срещу Полша тази вечер от 20:00 часа в първия си мач от третата седмица на Лигата на нациите.
Националите на Джанлоренцо Бленджини заемат осмото място във временното класиране с 14 точки (5 победи и 3 загуби), докато Полша е трета със 17 точки (6 победи и 2 загуби). И двата отбора пристигнаха в САЩ с най-силните си състави.
Двубоят е от голямо значение в битката за място във Финалната осмица на турнира, където ще се класират първите седем отбора след груповата фаза, както и домакинът Китай. Очаква се сериозна подкрепа от трибуните и за двата тима.
За последно България и Полша се срещнаха на турнира „Силезия Къп“, когато поляците се наложиха убедително, но и двата състава бяха без голяма част от титулярите си.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google