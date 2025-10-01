bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Ден след посрещането: Каква е програмата на волейболистите днес?

Срещи на най-високо ниво за сребърните медалисти от световното първенство

Трети ден еуфорията продължава! България е волейбол, България ликува с волейболистите ни, които спечелиха сребърни медали от световното първенство - нещо, което не ни се беше случвало от 55 години! 

Вчера, 30 септември, момчетата, селекционерът Джанлоренцо Бленджини и щабът му, се прибраха с ранен полет от Манила, прегърнаха най-близките си, а след това се отправиха към площада пред храм-паметника "Александър Невски", за да бъдат приветствани с бурни аплодисменти и скандирания от хилядите признателни българи. 

Но това не е краят! Днес техните срещи продължават, този път на най-високо ниво.

Програмата

В 11:00 ч. волейболните национали ще бъдат приети първо от президента Румен Радев

В 12:00 ч. те ще бъдат почетни гости в Народното събрание

Снимка: Ладислав Цветков

На нашия сайт btvsport.bg ще може да видите двете събития с картина. 

При близките

Тези две събития засега са последни в официалните задължения на волейболните герои. 

Те със сигурност ще бъдат посрещнати и в клубните си тимове като шампиони, както и на родните си места. 

Следете с нас всички тези събития и ги преживейте заедно с момчетата, които донесоха огромна радост на цяла България!

