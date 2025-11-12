bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Девета година в Шампионската лига – Марица няма спиране! (ВИДЕО)

6:0 гейма срещу първия в Хърватия

Девета година в Шампионската лига – Марица няма спиране! (ВИДЕО)
Lap.bg

Девет години поред! Девет години, в които едни момичета от Пловдив показват на цяла Европа какво значи български хъс, чест и любов към играта!

Марица напомни, че когато България играе, тя не просто участва тя властва!

"Жълто-сините" надиграха шампиона на Хърватия Динамо Загреб с 3:0 (13, 10, 20) като домакин в зала "Колодрума" и преодоля третия квалификационен кръг на най-престижната континентална клубна надпревара с общ резултат 6:0 гейма.

Дудова гази

Най-резултатна бе диагоналът Ива Дудова с 18 точки, от които 4 аса и две блокади, а с 9 допринесе централният блокировач Борислава Съйкова. За гостите диагоналът Бояна Амбулия завърши с 8 т.

Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)

Пловдивчанки са в група Е на Шампионската лига, където ще се изправят по два пъти срещу френския Льовалоа Пари Сен Клу, германския Палмберг Шверин и полския Девелопрес Жешув.

Първият мач за "жълто-сините" е на 26 ноември като гости в Полша.

Снимка: Lap.bg

"Целта ни винаги е да печелим. Всички отбори в Шампионската лига са на много високо ниво. Трябва да сме пределно концентрирани. Уважаваме всеки съперник и ще дадем най-доброто от себе си”, коментира треньорът на маричанки Ахметджан Ершимшек.

Автор: Емил Кацаров

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Левски лети към плейофите на Шампионската лига (ВИДЕО)

Тагове:

шампионска лига Пловдив фенове марица успех динамо загреб Ива Дудова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Битката на годината! Кобрата срещу Гасиев – пряко от Дубай по bTV (ВИДЕО)

Битката на годината! Кобрата срещу Гасиев – пряко от Дубай по bTV (ВИДЕО)
Турция в шок! Монтела забрани на играчите да гледат новини преди мача с България

Турция в шок! Монтела забрани на играчите да гледат новини преди мача с България
Сбогом, Учителю! Без него нямаше да има Наим!

Сбогом, Учителю! Без него нямаше да има Наим!
Рекорд! България вкара 141 точки на Азербайджан! (ВИДЕО)

Рекорд! България вкара 141 точки на Азербайджан! (ВИДЕО)

"Меси, би ли се върнал в Барса без заплата?"

Последни новини

Левски лети към плейофите на Шампионската лига (ВИДЕО)

Левски лети към плейофите на Шампионската лига (ВИДЕО)
Епизод 3: По стъпките на шампиона - да бъдеш Стоян Копривленски за ден (ВИДЕО)

Епизод 3: По стъпките на шампиона - да бъдеш Стоян Копривленски за ден (ВИДЕО)
Турция в шок! Монтела забрани на играчите да гледат новини преди мача с България

Турция в шок! Монтела забрани на играчите да гледат новини преди мача с България

"Меси, би ли се върнал в Барса без заплата?"
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV