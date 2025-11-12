Девета година в Шампионската лига – Марица няма спиране! (ВИДЕО)

Девет години поред! Девет години, в които едни момичета от Пловдив показват на цяла Европа какво значи български хъс, чест и любов към играта!

Марица напомни, че когато България играе, тя не просто участва — тя властва!

"Жълто-сините" надиграха шампиона на Хърватия Динамо Загреб с 3:0 (13, 10, 20) като домакин в зала "Колодрума" и преодоля третия квалификационен кръг на най-престижната континентална клубна надпревара с общ резултат 6:0 гейма.

Дудова гази

Най-резултатна бе диагоналът Ива Дудова с 18 точки, от които 4 аса и две блокади, а с 9 допринесе централният блокировач Борислава Съйкова. За гостите диагоналът Бояна Амбулия завърши с 8 т.

Пловдивчанки са в група Е на Шампионската лига, където ще се изправят по два пъти срещу френския Льовалоа Пари Сен Клу, германския Палмберг Шверин и полския Девелопрес Жешув.

Първият мач за "жълто-сините" е на 26 ноември като гости в Полша.

"Целта ни винаги е да печелим. Всички отбори в Шампионската лига са на много високо ниво. Трябва да сме пределно концентрирани. Уважаваме всеки съперник и ще дадем най-доброто от себе си”, коментира треньорът на маричанки Ахметджан Ершимшек.

