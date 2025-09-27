Димитър Златанов преди Чехия: Трябва да им пробием посрещането (ВИДЕО)

Как можем да победим Чехия? Отговорът е на легендата Димитър Златанов, който гостува на bTV минути преди началото на първия полуфинал от световното първенство в Манила.

Двубоят започва днес в 09:30 ч. и ще бъде излъчен по bTV и Mаx Sport 2, като студиото ни е от 09:00. Правата за срещата са безвъзмездно предоставени от А1 България и Mаx Sport.

"Става с воля за победа. Всеки излиза да победи. Печели се и с желание. Търсиш най-уязвимите места на противника. Трябва да пробием чехите на начален удар. Това е първото нещо, което се търси. Ключова ще е играта в зони "четири" и "две", с двоен и троен блок", е мнението на Златанов - първият българин във волейболната Зала на славата в Масачузетс. Нападател №1 в света за 1970 г. Избран е за волейболист №1 на България за ХХ век е сред най-добрите 25 волейболисти в света за миналия век.

А какво каза за братята Александър и Симеон Николови и за култова им снимка "глава в глава", която стана вирусна в социалните мрежи?

"Какво са си казал ли? "Давай, ние сме, ще караме докрай...!" Те играят на двата най-важни поста в един отбор, ако не функционират, отборът няма да върви. Другите около тях помагат и да играят по най-добрия начин. Бих казал на момчетата: "Знаете какво трябва да правите, цяло лято сме го тренирали, минимум грешки и концентрация."

Чуйте още във видеото.

