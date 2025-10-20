bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Гаджето "възпитава" Алекс Николов: С кого ще отиде на самотен остров? (ВИДЕО)

Забавно видео разкрива повече за света на волейболната звезда

Еуфорията около сребърния медал от световното първенство по волейбол на българските национали вече отшумява, но... феновете остават. 

И това се вижда в социалните мрежи, където новите любимци на страната ни продължават да бъдат активни и да привличат нови и нови почитатели. За тяхно удоволствие, най-резултатният от първенството във Филипините - Александър Николов, реши да разкрие подробности за личния си живот!

Един от въпросите беше "С кого би отишъл на самотен остров?", а в отговорът индиректно се включи и половинката на волейболния ни ас Юлита

С кого?

Според споменатите герои във видеото, Николов вероятно е избрал най-добрия си приятел Лазар Бучков от Левски. 

Но пък намесата на Юлита бе видима - леко пошляпване по врата, и очевидно промени мнението му.

Снимка: Instagram

"Супер въпрос. Ако трябва да съм честен, щях да избера моя най-добър приятел... Моята приятелка Юлита Димитрова, разбира се". 

Видеото предизвика много смях в социалните мрежи. 

Алекс и Юлита са заедно от няколко години, а тя бе плътно до него по време на празненствата след огромния успех на световното. 

Приятелката на Алекс Николов пред bTV: Не се влюбихме в подходящия момент (ВИДЕО)

Другите въпроси

Иначе Алекс знае 4 езика - български, италиански, френски и английски и разбира малко испански. 

Той би завършил спортната си кариера в България един ден, а преди това мечтае да играе на олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Снимка: fivb.com

Обича пълнените чушки на двете си баби, а спортът му е отнел от времето, което да прекарва с по-малките деца в семейството - Филип и Дария. 

