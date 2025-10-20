Гаджето "възпитава" Алекс Николов: С кого ще отиде на самотен остров? (ВИДЕО)

Еуфорията около сребърния медал от световното първенство по волейбол на българските национали вече отшумява, но... феновете остават.

И това се вижда в социалните мрежи, където новите любимци на страната ни продължават да бъдат активни и да привличат нови и нови почитатели. За тяхно удоволствие, най-резултатният от първенството във Филипините - Александър Николов, реши да разкрие подробности за личния си живот!

Един от въпросите беше "С кого би отишъл на самотен остров?", а в отговорът индиректно се включи и половинката на волейболния ни ас Юлита.

С кого?

Според споменатите герои във видеото, Николов вероятно е избрал най-добрия си приятел Лазар Бучков от Левски.

Но пък намесата на Юлита бе видима - леко пошляпване по врата, и очевидно промени мнението му.

Снимка: Instagram

"Супер въпрос. Ако трябва да съм честен, щях да избера моя най-добър приятел... Моята приятелка Юлита Димитрова, разбира се".

Видеото предизвика много смях в социалните мрежи.

Алекс и Юлита са заедно от няколко години, а тя бе плътно до него по време на празненствата след огромния успех на световното.

Другите въпроси

Иначе Алекс знае 4 езика - български, италиански, френски и английски и разбира малко испански.

Той би завършил спортната си кариера в България един ден, а преди това мечтае да играе на олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Снимка: fivb.com

Обича пълнените чушки на двете си баби, а спортът му е отнел от времето, което да прекарва с по-малките деца в семейството - Филип и Дария.

