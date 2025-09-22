Излизаме срещу САЩ в битка за топ 4

САЩ са на пътя на България към полуфиналите на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Американците обърнаха с 3:1 на Словения.

Това е и сред традиционно трудните съперници за нашите. В досегашните 22 двубоя във всички турнири (олимпийски игри, световно първенство, Световна лига/Лига на нациите, Световна купа) балансът е 7-22.

В последните 5 мача пък имаме само една победа - 3:1 в Лигата на нациите на 28 юни 2019 г. След това САЩ ни подчиняват три пъти в същата надпревара и веднъж на предишното световно първенство - 3:0 в груповата фаза през 2022 г.

Предстоящият четвъртфинал ще се играе в четвъртък (25 септември), а точният му начален час ще бъде обявен допълнително от Международната федерация по волейбол (FIVB). Срещата ще започне или в 10:30, или в 15:00 часа българско време.